鄭中基「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」今晚在中環海濱活動空間舉行頭場，今次首度在場內增設車輛觀眾位，不少在場觀眾大叫過癮。

演唱會在晚上10時40分完騷，最後一首歌是《暖男爸爸》主題曲《My only one》。在唱最後一首歌前，鄭中基在台上感言，透露這次演唱會因為疫情變得殊不簡單，初期因2人限聚令，令演唱會搞唔成，變回4人時才決定加速做演唱會，他說：「由冇到有，有好多人幫手，召集咗500幾位行內人幫手，疫情時好多人都返part time，有啲去咗超市打工。知道放寬時，覺得『唔好理喇，叫晒大家嚟開工，唔理會唔會再收緊，最緊要大家有工開先。』好多謝大家短時間幫到我完成演唱會，由搭台到音樂，所有都好好。」

他在台上多謝ViuTV：「多謝ViuTV拍咗套劇，喺當時大家最無助、無奈時，送上溫暖畀大家。亦多謝Chill Club頒個獎畀我，雖然我冇去，好少可頒獎禮人無去但照有獎，呢個好嘢嚟！」

鄭中基老婆余思敏接受訪問，她大讚老公演出滿分，戶外演唱會氣氛好：「梗係正啦，今晚氣氛大家都好好，天氣又好有啲風，自己都係第一次睇呢類型式嘅騷。」又夫唱婦隨讚工作人員：「今次真係好多工作人員幫手先完成到，佢哋好犀利。」余思敏今晚與家人在車輛觀眾位睇騷，她表示入場非常流暢，不過她今日中午時帶仔女到場，原因是小朋友好耐未見爸爸：「小朋友放學心急嚟見daddy，Ronald因為演唱會，呢幾日都喺酒店瞓，小朋友幾日都冇見daddy。」

有份演唱《樂壇已死》的King@SENZA A Cappella今晚亦有到場睇騷兼表演，他坦言有點緊張：「我自己係喺樂壇中掙扎嘅人，難得有前輩畀呢個機會，真係好開心。」

入場觀眾都讚good騷，何生何太表示：「氣氛真係好好，好多part都好感動，尤其係支持廣東歌嗰一part。」雖然場外一度企有過百名觀眾睇免費騷，不過他們並不介意：「最緊要大家都開心！」另一對情侶Water和Eunice亦說：「我哋係第一次睇戶外騷，真係好感動，感覺好舒服，希望之後可以有多啲呢類型嘅戶外騷。」陳小姐和黃小姐亦讚演唱會氣氛很好，黃小姐說：「最驚喜係有RubberBand，我一直都好鍾意佢哋。」陳小姐則笑說：「我哋最鍾意係Encore嗰part，唯一美中不足係聞到海水味，有陣聞落係有啲臭！」

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