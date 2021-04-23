挪威導演Anders Hammer於前年執導的反送中示威題材紀錄片《不割席》（Do Not Split），入圍奧斯卡最佳紀錄短片，成為首部以香港示威題材的影片入圍奧斯卡。影片主要講述遊行、警民衝突、成立國安法的過程，包括中大保衞戰、理大圍城、9.14淘大衝突 、10.1遊行等，片中有幾位抗爭者訪問。導演Hammer受訪時表示希望影片引起外界關注人權問題，而去年國安法生效後，Hammer亦指香港正值「黑暗時期」，期望香港將來日子會變得更好。

做過戰地記者的Hammer稱香港示威讓他感覺似節慶，眼見有小朋友及老人參與，市民跑出來表達訴求，感覺集會非常和平，但當警察介入，人民即不斷想前進及對抗，然後變得暴力，他亦擔心香港記者將承受更大壓力。Hammer曾在阿富汗居住六年，於伊拉克與敍利亞工作，2017年他拍攝影片《Escape from Syria： Rania’s odyssey》，片中他記錄少女Rania Mustafa Ali由敍利亞逃難到奧地利，影片於大前年奪得被譽為「網路界奧斯卡」的The Webby Awards。《不割席》亦曾於AFI DOCS美國紀錄片影展及紐約紀錄片電影節中獲獎。