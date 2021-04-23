鄭中基一連三場的香港首個自駕演唱會「Drive in Ultra Wee are Ronald Cheng」，昨晚在中環海濱活動空間開鑼，一車四人的車輛套票售價6,000元，首兩場推出不久即已全部售罄，反應熱烈，而大會昨晚表示有116架車入場。除車輛套票外，亦有座位門票。而鄭中基為顧及海外歌迷更推出網上門票證，購買後可以收看網上直播，實行有騷一齊睇。

演唱會昨晚8時開始，開騷前兩小時已開放觀眾入場，以免太多人同時聚集在門外，觀眾入場時亦獲派搓手液及紀念吉祥物鎖匙扣。約7時半，演唱會正門外出現約10架警車，並有不少警察在場巡視，若見有人群聚集便以限聚令為由勸喻散開。車輛位置最前排停了不少名車包括法拉利及保時捷等，恍如名車展覽會，鄭中基太太余思敏及一對仔女、父親鄭東漢及外夫外母所坐的Audi私家車，則停泊在對正台中心前面的最佳位置。

騷前播香港片

演唱會在8時15分開騷，現場播出鄭中基囝囝所錄的廣播，當中他說：「開騷喇，要坐低，唔係話畀老師知。」接着鄭中基出場唱出《人若然忘記了愛》，螢光幕則播出香港疫情下的片段，獅子山、維港及紅館等地標也有出現，同時播出醫護及巿民戴上口罩的日常情景，還有情侶在機場相擁等。接着鄭中基再唱出《救救我》及《學神》等，他亦表演彈結他。

鄭中基曾表示會在騷上悼念原定有份參與的唐奕聰（Gary Tong），昨晚台上設有一個沒有樂手的keyboard位置，就是他留給好友。

九龍新界巡迴

雖然自駕觀眾可以安坐車上睇騷，但不少乘客，包括鄭中基的一對仔女都選擇落車，感受現場熱鬧氣氛。唱完一輪歌後，鄭中基興奮地說：「畀啲聲嚟聽吓，太靜啦。上次我開騷話齋唱唔講嘢，頭先我找咗數。大家跟我一齊Wee，戴咗口罩我都知你哋有冇嗌，因為會郁，要嗌到對面海都聽到。」接着又笑言會去到九龍及新界開巡迴演唱會。隨後，鄭中基與鄧建明合唱《心寒》。

昨晚捧場的除了鄭中基太太余思敏及一對子女、父親鄭東漢等一家捧場外，圈中人則有鄭伊健、林二汶、林日曦、何超儀、王菀之、盧巧音及老公Sammy、腹大便便的余香凝及老公、王馨平、黃又南、孫慧雪及老公等，星光熠熠。場外也有過百歌迷聚集「聽」騷，有歌迷坦言因門票稍貴未有購票入場，其中劉先生跟女友表示在場外氣氛也不錯，加上有巨型螢光幕，即使在場外仍能隱約看到一小部份。