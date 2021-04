韓國男團GOT7成員王嘉爾(Jackson)多次表忠,近日傳出他為Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)演唱主題曲而引起熱議,雖然Jackson未有作出回應,但粉絲發現他所屬的美國音樂公司88rising在Ig轉發了電影預告,還標註了Jackson,此舉被指是默認Jackson唱主題曲,不過有內地網民質疑電影曾被指辱華而炮轟Jackson:「與先前愛國人設不同」。

另外,近期中韓關係緊張,但有外國美妝品牌在微博宣佈,韓國男星李鍾碩出任中國區品牌大使,內地網民鬧爆兼揚言要抵制,令李鍾碩受牽連,品牌之後低調將海報內的「中國區」一詞刪走。