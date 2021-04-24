太陽眼鏡除了可以遮擋陽光紫外線，重要是可以為你一秒提升造型感。獨特的設計，更加可以凸顯個人的時尚品味。

溥儀眼鏡今年20周年紀念，為慶祝及隆重其事，特別與各方品牌推出聯乘作，繼韓國潮牌Gentle Monster及美國銀飾品牌Chrome Hearts的特別企劃之後，Gucci Eyewear也為溥儀眼鏡創作20周年獨家太陽眼鏡紀念禮盒。

此款太陽眼鏡配以獨家配色的粉紅色鏡片，與琺瑯飾面的象牙白色鏡臂互相映襯，展現柔美的女性魅力。鏡臂內側刻有「PUYI Exclusive」的字樣，並鑲有屬於Gucci經典元素之一的金屬馬銜扣。除了眼鏡設計夠獨家，更特別打造特大版紫色金絲絨紀念禮盒，裝載高貴的孔雀綠色眼鏡盒，別與收藏價值。難怪平日身為Gucci粉絲的汪呀姐，收到品牌送上獨家眼鏡禮盒，也忍不住要在ig與大家開心share。

另一時尚品牌Valentino，也於2021春夏帶來不少新款式。其中一款寬大的圓形款式，Valentino眼鏡代言人秦嵐也曾示範過。鏡框邊角凸起，搭配金屬鉚釘，除了標誌性的鉚釘之外，還帶有浮雕圖案，包括黑色及酒紅色，搭配煙灰色鏡片，時尚又易於配搭。

喜歡別具一格，則可以考慮另一款造型如像蝴蝶翅膀的太陽眼鏡，採用超大尺寸，兩邊鏡腿鑲嵌着大氣的金色金屬鉚釘。

鍾情於Aviator太陽眼鏡的， 推介眼鏡品牌 AMAVII，除了設計感十足，使用輕巧耐用的可持續性太空鈦金屬所製造 ; 品牌亦與組織 Tree For The Future 合作，承諾每賣出一副眼鏡，便種值一棵樹，為環境保育發展盡一分力。

品牌經典的飛行員太陽眼鏡系列均以手工製造，鏡框物料使用日本的可持續鈦金屬，配合舒適的防滑矽膠鼻托，並選取意大利的環保植物醋酸纖維製造橫樑，德國製造，實屬時尚耐用的不二之選。另一款加大鏡框太陽眼鏡，帶點未來感的造型，盡顯大膽的個性風格，特別適合進行戶外的海陸活動佩戴。

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