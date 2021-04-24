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韓國男星李東健舊愛、曾出演《新娘18歲》、《伊甸園之東》的36歲女星韓智慧，於2010年嫁給拍拖兩年、年長6歲的檢察官。雖然結婚10年，但韓智慧一直享受二人世界，直到去年12月才宣佈懷孕好消息，預產期在今年夏天。目前挺住大肚的韓智慧不時會在IG更新近況，又亮相昨日播出的KBS綜藝節目《新品上市便利餐廳》，而她今日更新IG時更自爆患有妊娠糖尿病。

進行飲食管理

韓智慧今日在IG留言：「其實7個月來，一直以懷孕為藉口，開心地吃漢堡包、炒年糕、熱狗、米腸、外賣等，結果得了妊娠糖尿病，現在已經過了8個月，正在進行徹底的飲食管理和有規律的運動。三餐只吃蔬菜、肉和米飯，進行血糖檢查，幸虧食慾很好，蔬菜也很好吃，真是萬幸。」她又提及腹中胎兒現時成長得好好，亦很快與自己見面。

晒超聲波照片

而於昨日播出的《新品上市便利餐廳》中，節目就訪問了現時居住於濟州的韓智慧，她在節目內亦有提及自己每日一起身就是吃東西，如果不吃的話就會感到噁心。韓智慧摸着肚子幸福地展示超聲波照片，又笑言：「老公一看到就說長得像自己。」同時又透露食東西的口味出現變化，懷孕前不喜歡食漢堡包，但現在口味卻變了，而韓智慧的老公於上班時亦不時打電話給老婆，慰問愛妻吃了甚麼東西，非常恩愛。

陀B慘況

另外，韓國女團Jewelry的36歲前成員趙敏雅，去年11月嫁大6歲的健身中心CEO，同時公開懷孕喜訊，並於2月補辦婚禮。懷孕的趙敏雅不時在IG分享陀B感受，雖然已懷孕8個月，但她因孕吐就依舊纖瘦。趙敏雅昨日在IG上載陀B慘況的照片，並留言：「嘔吐時流鼻血持續了近40分鐘，呼吸急促，想叫救護車的緊急情況，我盡量沉着像平時一樣深呼吸，幸好1個小時內就停止了。隨着和生育日期越來越近，準媽媽們的狀態一天比一天變差，不管遇到甚麼情況，都要沉着地解決。」

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