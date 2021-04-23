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【娛樂專題】《蘋果》洛杉磯專訪　《爸爸可否不要老》搶攻奧斯卡　83歲安東尼鍛煉腦筋爭影帝

24分鐘前
■安東尼鶴健士和奧莉花高雯憑電影《爸爸可否不要老》，分別角逐奧斯卡影帝及最佳女配角。劇照

【第93屆奧斯卡頒獎禮之後日揭盅】第93屆奧斯卡頒獎禮（Academy Awards）將於後日舉行，安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）夥拍奧莉花高雯（Olivia Colman）孭飛演出的口碑電影《爸爸可否不要老》（The Father），同時角逐奧斯卡最佳男主角、最佳女配角及最佳電影等共六個獎項（提名名單見附表）。安東尼對上一次奪得小金人已是1992年，不過已故男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）亦被視為影帝大熱，令安東尼再奪金像影帝的機會增添變數。

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現年83歲的安東尼鶴健士在科倫薩拉（Florian Zeller）執導的電影《爸爸可否不要老》中的演技贏盡讚賞，有望繼1992年《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）後，相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角，日前他在洛杉磯接受《蘋果》專訪，分享演出經驗及近況。

台詞如身體一部份

安東尼在《爸爸可否不要老》扮演患上認知障礙症的老人家，拒絕家人幫助的痛苦掙扎經歷，他表示開拍前沒有搜集相關資料：「我只是念熟台詞，其實我對每一個角色都是同一樣的接觸，念熟台詞，要念到在腦海中很自然地表達出來，像身體的一部份。我想作為演員，這是最基本的責任，幸好我的記憶力還好，今次科倫薩拉更把角色的名字寫成安東尼，令我更容易入戲。在現實生活中，我對日子、時間弄得很清楚，我在片中改了對白，把我真實生日的日子加進去（1937年12月31日）。其實今次和一群這麼出色的演員及劇作家們工作，是很容易和開心的經驗。」

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談到跟奧莉花高雯合作，安東尼大讚她演技出色，並把劇本比喻為一個地圖，奧莉花就像車輛內的導航系統，使對手很放心地一起演出，安東尼說：「好似打網球一樣，可和對手一起打，很開心。第一天開工是星期一早上，我和奧莉花都沒有排戲，開拍前科倫帶我們看場景，告訴我們應怎樣走動，便開始拍了，很容易，但像我剛才說的一樣，一定要念熟劇本。」

在片中，安東尼愛放一些東西在某一個位置，而他在現實中雖不愛混亂，但也不算太挑剔，認為整潔便可，他坦言人生很短，用不着花這麼多時間去控制一些沒甚麼大不了的事情。安東尼熱愛自由，故也不太愛去計劃太多事情。疫情以來，過着閉關生活的他認為這個年紀不能夠做太大風險的事情，只好在家中繪畫、彈琴、看書過日子，又覺得平淡的生活也不差，比起以往數年不停地工作，現在就像放長假。安東尼已經83歲，他笑言以前已開夠party，今年只吹生日蠟燭、吃些蛋糕，便很高興。

安東尼是愛貓之人，他談起愛貓Niblo即說：「我們在匈牙利拍攝時收養牠，現在也10歲了，當我彈琴時，Niblo愛坐在我大腿上。我自幼便很愛動物，特別是貓，牠們很可愛、很聰明，有特別的生活方式，動作也很優雅。我和太太最近也收養了一隻狗，牠受了傷，我不能明白為何有些人會傷害動物，很殘忍。」

彈琴繪畫運動養生

安東尼亦分享了養生之道，他每星期做五天運動，以前也會去健身室，又舉重去維持肌肉，現在買了一部跑步機，可在家中做運動，他坦言：「現在我年紀大了，早餐吃點麥片，午餐有時吃點素食，下午愛彈琴、繪畫，也愛看書，盡量令自己的腦筋靈活。不過我對人生的態度是感恩，我在第二次世界大戰前出生，經過很多痛苦及困難的時候，當我現在看一些紀錄片時，回想到有很多黑暗和低落的時候，但整個世界也變好了，相信今次的疫情，我們也可以面對，也會轉好。不過我認為生存的意志力很重要，也要對生命感恩，正面的態度亦很重要。」

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