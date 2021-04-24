莫文蔚（Karen）將於6月在紅館舉行兩場巡迴演唱會，今日Karen到柴灣舉行宣傳活動時宣佈加開一場。Karen今次演唱會宣傳海報，因當中的白色魔法少女造型和甫士淪為網民笑柄，更被惡搞變成萬能Key，而今日會場上則未見到這張海報。

Karen以簡約閃白色裝束現身，大會發放正式演唱會海報，雖然Karen裝束與早前海報一樣，但就換上另一甫士。席間Karen解釋演唱會是配合網球賽終站主題，「稍後會出一系列球員卡，網上瘋傳嘅只係其中一張，係個彩蛋。非常喜出望外二次創作好澎湃。」對於海報被一眾網民惡搞，Karen受訪時說：「好精彩，香港人好叻，好有創意，二次創作都係網上藝術，好正。」對於海報反應惹負評有否嬲？Karen笑說：「冇諗過咁熱烈，受寵若驚，我都有畀老公睇，但呢啲係手法，重點係睇演唱會而唔係海報。」

Karen現時正為演唱會操fit，她坦言可以加場覺得好開心，「最近老公由德國返咗嚟香港，係佢操緊我，迫我做運動。」雖然暫時未知到時候會否安排老公上台，但她就表示在英國時，兩人經常在家中玩四手彈琴。此外，對於早前TVB安排江美儀在綜藝節目上模仿Karen演出，她大讚江美儀神似。

Karen去年憑《呼吸有害》在樂壇大豐收，16年沒在紅館開騷，今次亦將會是Karen最後一次做巡迴類型演唱會，並會有NFT元素，讓歌迷保存回味。

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