分手總要在春天？近年娛樂圈總在四月份接二連三爆出藝人分手消息，繼周三蔣雅文宣佈與台灣老公離婚後，昨日內地藝人趙麗穎與馮紹峰分別透過工作室發出離婚聲明，兩年半夫妻情斷，同日台灣《蘋果新聞網》報道稱，台籍的江宏傑前日已向高雄法院申請離婚及爭取子女撫養權，與日籍妻子福原愛結束四年多的婚姻，令這對乒乓球壇金童玉女的愛情故事幻滅，應驗了心理學家發現季節影響戀情、並指三及四月是「不安全季節」易分手的研究結果。

聚少離多成導火線

現年33歲的趙麗穎與大她九年的馮紹峰2016年拍電影《西遊記女兒國》結緣，2018年10月16日高調晒結婚證為夫婦，翌年3月8日馮紹峰宣佈老婆趙麗穎誕下兒子「想想」，一家三口十分幸福。惟昨日兩人忽然分別透過工作室發表離婚聲明，指他們決定「和平分手」，結束兩年半的婚姻關係，並指近日已辦理離婚手續，未來將共同撫養陪伴兩歲多的兒子成長，事件震撼內地娛樂圈。

兩人聲明中透露離婚原因是工作太忙「聚少離多」，所以重新回歸朋友關係，更指「過去的日子，兩人真心相待，有一段幸福美好的時光，即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知。」更指離婚的決定是雙方深思熟慮，與網絡流言無關，更指不會再就離婚一事再回應。馮紹峰與趙麗穎昨日分別在微博tag對方，以同一段留言互送祝福：「日子很長，過去很好，願未來更好。」

其實兩人去年已屢傳婚變，最終都選擇離婚收場，令不少內地fans慨嘆二人仍未補辦婚禮就已搞離婚，但亦有人對二人離婚不感意外，紛紛留言︰「果然因為懷孕而結婚都難長久啊」、「因為馮紹峰不是一直都花心，海王收心太難，他還要給很多女生幸福」，亦有網民稱看趙麗穎的眼神早察覺端倪：「當時趙麗穎生B復出，我姐姐就說她的眼神變了，肯定婚姻不怎麼幸福。」

H&M魔咒搞散藝人

更有心水清的網友，發現曾為H&M拍攝情侶廣告的幾對藝人，竟不約而同走上離婚及分手之路。趙麗穎與馮紹峰婚後一直很低調，甚少公開晒愛，不過去年初就為品牌H&M獻出婚後首次合體拍廣告，成為兩人結婚後唯一公開合照。而另一對拍過這個品牌而離婚的夫妻是影后周迅與高聖遠，兩人2014年結婚後多次爆離婚傳言，直至去年高聖遠與索女被拍到親吻，夫妻倆才在12月23日雙雙微博發文，以簡單三個字「祝安好」正式宣佈離婚。就連愛情長跑多年的范冰冰及李晨，亦敵不過「H&M魔咒」，范冰冰於2016年「陰陽合同」事件後，為免拖累男友，最終選擇與李晨分手。