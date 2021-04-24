天后容祖后（Joey）日前在大陸真人騷《乘風破浪的姐姐2》中打入七強，獲安排與那英、周筆暢、楊丞琳、王鷗、楊鈺瑩及吉克隽組成組合「X-SISTER」出道。沒想到一工作就精神的Joey在賽後就宣佈「打敗仗」病倒，今日她在社交平台貼片，指自己病了4天已瘦了3公斤（約6.6磅），還公開問網民有何解悶良方。

找出病倒好處

Joey上載一段玩濾鏡的短片，隨着其表情變化及轉向，會有音樂彈奏，在家養病的Joey素顏上陣，頭髮也凌亂，她留言說：「最近過着養豬一樣的生活，看醫生、吃白粥烚菜、睡覺，睡衣也懶得換，做了4個月姐姐都沒瘦多少，但生病這4天一掉就3公斤，看來病還是有好處。」似乎她是愛靚唔愛命。

而Joey也有透露病情其實有進展：「今天咳嗽好多了，但聲音還是發不到，唯有繼續看劇，玩各式各樣的濾鏡，有甚麼好劇推介？」其好友蔡卓妍（Sa）與同門師弟洪卓立分別留言慰問，而阿Sa更讚乖乖養病的Joey乖，並推介自己的心水遊戲給好姊妹解悶。另有不少網民將自己的心水劇推介給Joey，期望偶像可以藉煲劇來靜心養病。

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