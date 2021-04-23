疫情，是讓本土網絡頻道崛起的加速師。因抗疫之名，返工返學甚至日常消遣娛樂亦被局限，公餘時間惟有轉投網絡世界的懷抱。不少藝人趁機開設網絡頻道，當中游學修的YouTube頻道《試當真》，短短半年已吸納近20萬訂閱人數、近2,000萬次總收看次數，套用傳統娛樂圈說法，《試當真》絕對是備受關注、炙手可熱、人氣急升的網絡新人。

這位「人氣偶像」《試當真》的骨幹幕前成員游學修、許賢、蘇致豪（豪哥）及林家熙（Locker）早前在葵涌接受《蘋果》專訪，豪哥表示所有事由一通電話說起：「有日阿修打嚟話『30歲啦，30歲要有啲嘢搞』，咁就打畀我同許賢話想搞壇咁嘅嘢，咁我都要同啲朋友傾吓、討論吓。最後許賢就話，我哋咪你朋友囉，其實大家都幾想做嘅，咁就成立咗呢件事啦。」對於短短兩個月已有10萬訂閱，豪哥笑謂比預期中早冒起，許賢說：「個概念係搞channel係睇餸食飯，有咩材料就煮咩餸囉 。平時我係同豪哥搞㗎嘛，而家有埋阿修，睇吓煮到啲咩出嚟。嘩！好多人食喎，咁係驚喜嘅。」

Channel需要游學修

四位成員早在《試》開台前已涉獵網絡範疇，從《CA:PTV》、《學舌鳥》到《金剛Crew》等不同YouTube頻道，稍遲加入的Locker亦曾經營個人YouTube頻道，對於網絡文化及模式有一定了解，但為何選擇游學修？豪哥直言視對方為偶像：「真係喎，我好似冇講過。嗰時你拍咗條片，我有留言為你抱不平，平時好少留言㗎我。因為個個剩係睇阿Dee哥（何啟華），我（留言）話最好笑係嗰位攣毛嘅游學修。」本身很喜歡電影的許賢，憑感覺「游學修很懂得電影」答應合作，他說：「唔係剩係游學修，因為有埋火柴仔（《試當真》初始成員兼攝影師）。喺CA:PTV，已經見識過阿修嘅實力，阿修係好懂得電影嘅人，起碼比我哋懂得先。我同豪哥都好鍾意電影，所以想同好識得電影嘅人合作囉，加埋阿修又好熟識網絡語言，同我同步到又有幽默感就好難得。」

身為主腦的游學修，自從走進娛樂圈、電影後，他曾經以為不再需要網絡平台：「因為我覺得成個影視圈嘅製作一定係少咗啦，我諗作為創作人或者作為演員表演者嘅話，我想點行呢條路？曾經有段時間係覺得唔需要（網絡平台），我係藝人嚟，我拍電影拍電視嘅。但後尾發現個世界唔同咗，氣候唔同咗，創作空間又唔同咗 ，演出個空間都唔同咗，咁所以我想再做一次Channel呢樣嘢，咁就搞咗《試當真》。」

除了由去年10月開台已坐鎮的游學修、許賢及豪哥，不到半年便加入曾演出電影《點五步》 的Locker、岑珈其、陳苡臻（Jessica）、倪安慈及陳穎欣（Yanny）。游學修坦言第一階段陣容已完成，因為8位成員與Channel之間已經互相融合：「佢哋代表到Channel，Channel亦代表到佢哋。」在《試》中越來越受歡迎的Locker，是游學修招攬的，他認為對方擁有獨特的幽默感：「2018年，我拍《仇老爺爺》搵佢客串，嗰個角色佢講好少嘢，剩係表情㗎咋，佢有種幽默感好獨特。好遺憾地喺電視電影度，唔好話佢啦，我都冇乜機會做搞笑嘅嘢，你冇練習就更難去演繹喜劇，但係我覺得佢好似有呢個潛質，結果證明佢而家仲受歡迎過我哋啦。」Locker對他亦十分信任：「佢畀我嘅感覺係，好知自己要啲咩，所以佢叫我做啲咩，我就覺得佢係有個諗法喺入面，所以佢叫我入嚟做怪，好呀，咁我咪做怪囉。」

早前頻道拍片《Channel需要錢》，雖然內容只是噱頭，但從零成本到現時已擁有頻道的工作室，游學修笑言只靠小聰明、廣告及課金。「第一日真係冇使錢，冇火柴我哋真係行唔到，因為火柴出力出機。你見喺屋企拍啦，除咗開飯之外，真係冇使錢，託賴以前累積一啲觀眾，可能都期待我哋再拍YouTube。我選擇咗一個創作模式，叫做用小聰明去避免，用一個風格去包裝呢種冇成本，所以變相你都睇到而家有啲片，開始有番啲製作。開Channel嗰陣我破產咁滯，我冇得拎出嚟，唔係我唔拎出嚟，當時當然零成本，但現在就是靠廣告收入及用者自付（課金），觀眾支持去營運大家的人工、租金。器材我們要添置，不能夠再只是用火柴的機一部搞掂晒。你開始添置器材，要購物要使費去營運時，就要靠收入。」

課金亦是受眾消費習慣的改變，從收看免費電視到課金睇戲、睇片，游學修說：「我朋友司徒夾帶認為呢啲所有課金又好，會員費又好乜都好，佢稱為用者自付。用者自付一定係網絡嘅趨勢嚟，但係呢一刻如果我以數據嚟講的話，佢依然係一個輔助，如果你真係用作成個營運，暫時用者自付嗰個收入係不足以支撐，只係叫做幫補吓，即使我哋個會員數字同課金數字其實都已經好理想。好老實，做生意你梗係要賺錢㗎啦，唔賺錢你做生意嚟做乜嘢？我諗最主要廣告收入同會員支持，兩者平衡。」

試當真的下一步 成為提供娛樂和創作的娛樂公司

對於《試當真》的未來，主腦游學修說：「（頻道）喺咪下一步就會變成娛樂公司？或者電影公司？或者經理人公司呢？佢都仲係一個舊有嘅模式底下個想法嚟，我唔敢話佢唔係。對唔住，我又要自己推翻自己，可能娛樂公司呢個稱呼係啱，可能我再吹遠啲，我會搞電視劇、搞電影，甚至乎搞動畫，亂噏先，唔知㗎，咁到頭來所有嘢都係搞緊娛樂之嘛。佢（頻道）最遠去到邊我唔知，但係我知佢應該會繼續用影片去提供娛樂，或者創作囉。」

網絡世界成在網民敗亦在網民，網民的投入度直接決定頻道的興衰。從《試》影片下的留言，充滿不同網民對影片背後的分析，他們的仔細程度簡直是研究級，許賢說：「自己覺得反而係我哋啲觀眾幽默感好強，例如豪哥上一個shot有眼鏡，下一個shot冇眼鏡，其實係冇意思，純粹拍嘢嗰陣漏咗唔連戲。然後啲觀眾就留言話豪哥冇咗眼鏡，但係因為入咗戲所以唔覺，而佢留呢個comment，就係佢覺所以佢留呀嘛，所以本身啲觀眾就係好強嘅幽默感。」游學修笑謂：「每次comment出嚟都變X噏大賽。好老實，有時有啲係over咗嘅，佢又唔係搞緊笑，但係讀到好大篇嘢出嚟，其實真係唔係咁樣。有時有啲比喻，我講一個人去街市買餸，咁唔係剩係講嗰個人去街市買餸㗎嘛，係比喻好多嘢，嗰啲有人睇到嗰時都開心嘅。」

比喻，是否正如杜琪峯所言，現時電影人要更聰明地創作？游學修即模仿對方，鬼馬指指門框上由fans親手題的六個字「試當真發大財」，他說：「我望住佢就好安心啦，佢可以令我平靜，呢個就係我哋將來嘅方向。」及後，游學修才認真地謂，試當真的原意是「keep住試嘢」，他認為只有一直保持不斷嘗試的心態才重要。當然嘗試的過程難免撞板，早前豪哥為無綫旗下歌手戴祖儀拍MV、游學修與蕭若元的「電影已死」口水戰，紛紛引起網民熱烈討論，當中自然有不少負評。游學修直言撞了板要反省：「近排都叫有個覺悟啦，day 1《試當真》就係試嘢吖嘛，有時有啲嘢做得唔好，咁咪下次做好啲囉。原來唔係㗎喎，原來諗漏咗少少嘢就係，你未準備充足就有機會做錯嘢，而嗰個做錯嘢係有機會搞到人，就要小心啦。」

他指負評一定會存在，重點在於思考自己是否有錯：「係咪改囉，唔係咪算囉。」對於網民的聲音越來越大，亦越來越嚴謹，游學修視作幸福及幸運：「你有關注，個火先會更大，個火先會更甘。呢個係關注度嘅問題，呢個係幸運嘅。又唔委屈嘅，我哋有啲作品都會表達到想法出嚟，只不過我會形容為修飾咗嗰個表達方式囉。大家可能覺得妥協呢兩隻字係好負面，但係其實每個人每一日每件事都要妥協，冇人可以100%全心全意，我話一就一，二就二，三就三。你返工唔得，你做老闆都唔得，《試當真》已經可能係最少要妥協嘅地方。」

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