韓國28歲男星志洙因爆出校園暴力影響星途，更影響當時拍攝中的KBS劇集《月升之江》，劇組隨即將他踢走，並換入羅仁宇頂替演出，導致劇組所有台前幕後的工作人員都要趕工，羅仁宇更在一個月內拍攝20集致暴瘦18磅。

精神緊張冇胃口

不只羅仁宇辛苦，同劇其他演員壓力都不少，32歲的李知勳受訪時亦坦言，因趕拍劇集致精神緊張及敏感，胃口又變差，每天只吃一餐，由165.8磅（75.4kg）瘦到現時的153.1磅（69.6kg）。李知勳又自爆拍攝動作場面時受傷：「當時被刀背打中鼻子，但沒有注意就繼續拍攝，回到家後發現腫了，吃了消炎藥及止痛藥，但情況沒有好轉，去醫院檢查後發現是軟骨撕裂，現時鼻骨歪了，呼吸都不太暢順，下巴也歪了一點，會感到疼痛，或需要做手術。」

大讚金所炫

提起志洙因醜聞離開劇組一事，李知勳表示：「當時都很擔心，但去到拍攝現場，發現氣氛又沒有太大分別，因為趕拍忙到不行，都沒有時間再多想。後來才知道劇組一天內解決了事件，羅仁宇立即投入拍攝，更一日拍了40場戲。」李知勳又大讚拍檔兼女主角金所炫，並尊敬年紀輕輕又敬業的她：「其實最辛苦應該係（金）所炫，相當於5個月內拍了兩齣劇集，她幾乎所有戲份都要重拍，比原定煞科時間多拍了一個多月。」

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