日本息影女星堀北真希的26歲胞妹NANAMI（原名原奈奈美）數年前投身娛樂圈，可惜人氣卻與家姐差一大截，去年推出遠赴沖繩取景的性感寫真集《blow》，但首周銷售量只得1,907本，反應一般。NANAMI人氣麻麻，但愛情運暢旺，她近日就被傳媒拍得與Netflix劇集《今際之國的有栖》的29歲男星柳俊太郎拍拖，更疑似已經同居。

除罩放狗

據昨日出版的雜誌《Friday》報道，NANAMI於本月初被影到身穿迷你裙，與身形高大的柳俊太郎在東京世田谷區的街上開心漫步。拖着柳俊太郎愛犬的NANAMI與柳俊太郎全程有講有笑，完全沒有理會路人的目光，兩人還趁沒有旁人時拉下口罩，展露甜蜜笑容。他們當日抵達高級寵物美容院，逗留大約10分鐘後，拎着一袋二袋寵物食品離開，之後就走進附近一幢大廈內。

柳俊太郎友人向雜誌爆料，指柳俊太郎與NANAMI透過共同友人認識，由於兩人都非常喜愛狗狗，所以互相吸引，又指兩人交往已經不是最近的事，最少已有一年以上。不過，當記者就同居傳聞向兩人的事務所查詢時，事務所就表示將私人事情交給本人處理，拒絕承認關係。

柳俊太郎去年參演Netflix日劇《今際之國的有栖》，鏟光頭扮演粟國派的佐村隆寅，他在劇中沉默寡言，臉上還紋滿刺青，與飾演跨性別角色「水雞光」的朝比奈彩有對打戲，演技獲得讚賞。有電視台員工指：「NANAMI去年承認是堀北真希胞妹後，工作量大增，柳俊太郎去年參演過幾部話題作，又在《今際之國》演光頭紋身的瘋狂戰鬥角色，讓觀眾看到不僅是靚仔，還有演技。」

或組家庭

NANAMI胞姊堀北真希現年32歲，2015年宣佈與年長12載的《同一屋簷下》男星山本耕史閃婚，婚後誕下兩名子女，並淡出專心湊仔，去年更與丈夫搬離東京，移居北關東地區小鎮過簡樸生活，NANAMI不排除學家姐，盡快組織小家庭。