第93屆奧斯卡頒獎禮將於後日舉行，今年影帝候選人以「黑豹」查特域克保斯曼和83歲老牌男星安東尼鶴健士叮噹馬頭，大部份外媒更估計已故的查特域克最有機會封帝，如他真的奪得獎項，將會成為首位於死後獲封影帝的黑人男星，而史上首位死後獲封金像影帝的男星是Peter Finch。

查特域克去年8月因大腸癌離世，終年43歲。他在確診癌症三年後，於前年拍下遺作《藍調天后》，他飾演身懷抱負的年輕小號手。《藍》片雖然未有獲提名最佳電影，但男、女主角查特域克和維奧拉戴維絲（Viola Davis）就雙雙提名帝后。查特域克更率先在金球獎（Golden Globe Awards）、美國演員工會獎（SAG Awards）和美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）等指標性頒獎禮上獲得影帝殊榮，所以很大機會於奧斯卡再下一城。《紐約郵報》（New York Post）更直言就算查特域克尚在人世，亦很大機會勝出。

至於安東尼鶴健士，於1992年憑《沉默的羔羊》首奪金像影帝後，曾五次獲得提名，但之前四次均與獎項擦身而過，包括去年的《教廷白煙》（The Two Popes）的男配角提名。安東尼今年憑《爸》片已在英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）、英國獨立電影頒獎禮（British Independent Film Awards）和多個影評人頒獎禮上封帝，但傳媒指安東尼亦預料會因查特域克逝世而失去獲獎機會，更指如果安東尼封帝，可能引發網民聯署抗議。

《超犀女王》影后大熱

而韓片《農情家園》雖在奧斯卡連獲六項提名，不過角逐影帝的Steven Yeun的演出卻甚少人提及，反而尹汝貞獲得女配角的機會比他大得多。至於電影 《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）和在《金屬之聲》（Sound of Metal）演失聰重金屬鼓手的列斯艾文（Riz Ahmed）亦難逃陪跑命運。

影后方面，《超犀女王》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）以破格演出成為大熱，對手還有曾奪金像影后的《浪跡天地》法蘭絲麥杜文、《藍調天后》黑人女星維奧拉戴維絲、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day。