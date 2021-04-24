台灣天后蔡依林（Jolin) 出名形象百變，無論是演唱會、拍MV，每次的造型都極之揼本，務求為觀眾帶來聽覺與視覺的雙重享受。近日重回小巨蛋舞台舉行《Ugly Beauty演唱會》的Jolin，與國際知名DJ R3HAB合作新電音單曲《Stars Align》，日前發佈新歌MV，造型一貫的性感華麗。

MV開場，Jolin穿上Tom Ford 2021春夏系列的桃紅色紥染長裙，與樹林形成奇妙景象；之後鏡頭一轉，換成設計師Angel Chen 的珠片連身裙及leggings； 之後再換上Miu Miu造型，貼身長袖上衣與小短褲，以俏皮復古的造型勁歌熱舞。

Jolin另外又穿了兩套來自Versace 2021春夏系列的造型，粉藍色晚裝飾上閃石刺繡海星，躺在沙發的畫面，顯得極為性感誘人；另一個彩子條子西裝look，則以強烈的色彩衝擊大家眼球。

另外，又穿了Etro 的印花長裙，以及Fendi的黃色泳衣，只是短短的三分半鐘，已變換了多達8個造型，如像一場小型時裝騷，盡顯其天后氣場，令人目眩。

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