韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，經過上周停播後，終於在今晚播出第17集，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

全黑造型復仇

《Vincenzo》餘下四集就大結局，上集劇情講到澤演派人殺了宋仲基的母親，令宋仲基嬲爆反擊。而於今日公開的劇照及預告中，就見到宋仲基跟錦加大廈的居民齊齊穿上全黑造型登場，眾人一字排開十足特工一樣，似乎為了向澤演復仇而決定強勢出擊。

晒運動細胞

而宋仲基除了晒型爆的西裝look外，另一輯劇照中他就穿上冰球服裝，跟郭東延比賽冰上曲棍球，晒宋仲基的運動細胞。而宋仲基於劇中為了對抗澤演的集團，早前曾扮基色誘金聖喆，而於新公開的預告中，他就單獨跟郭東延，二人齊齊玩冰上曲棍球，而當郭東延失平衡時，宋仲基即man爆抱住對方，見到郭東延露出不尋常的表情，不少劇迷都好奇二人是否又要上演HeHe情節。

拍劇拍廣告

另外宋仲基的前妻宋慧喬近日亦非常忙碌，除了目前正身在釜山拍攝新劇《現在分手中》外，她亦密密為代言品牌拍攝靚相。而於今日公開的新相中，喬妹就穿上白色西裝，以事業型女強人的形象登場。

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