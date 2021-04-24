三輯《全民造星》加劇集《暖男爸爸》，令現年48歲、原名許博文的強尼近年人氣急升被封為ViuTV一哥。強尼最近除了密密拍廣告、又領軍綜藝節目《學神出沒注意》之外，就連電影《二次人生》都找他演出男配角。強尼日前接受商台《1圈圈星光背後》專訪，直認主持三輯《全民造星》令他事業有所突變，「呢半年收入係多咗，的確係因為觀眾留意《全民造星》，令年輕人間接留意到我，畀客知道有選擇。」

強尼30歲前是城大工程系畢業、有樓有老婆的建築工程師，但自細的興趣卻是足球與音樂，及至04年有線電視招募兼職足球評述員，令他躍躍欲試，「我唔似身邊嘅同學咁醉心研究起樓，佢哋好有passion，我預計自己喺呢行嘅發展唔叻，只係單純想嘗試其他發展，咁啱有線請講波，話無需經驗就寫信應徵。太太嘅反應？佢冇質疑，仲輕鬆幫我寄信話：『你真㗎嘛？』後來唔少親戚聚會都會問我太太及阿爸阿媽，『佢點解有工程師唔做去講波？』佢哋都話：『好吖！試吓吖！』」。

後來，強尼更由兼職變全職，賣樓全身投入娛圈做主持，他直言當時年青甚麼都夠膽嘗試外，也要感謝太太及父母一直支持做他的後盾，「我27歲結婚，太太本身係秘書，喺我第一間任職建築公司度認識。佢從來冇埋怨，亦從來冇着眼於金錢跟物質生活上。當然十幾年嚟，我們會不斷檢視，我都有唔順利高低起跌有情緒嘅時刻，佢只會話：『放心呀！再唔順利，大不了可以出返嚟做建築由低做起？』」至於令強尼一直堅持做呢一行嘅原因，「我真係鍾意做，亦覺得自己有能力去做，我認為自己做主持叻過起樓，運用我嘅擅長做可以做嘅工作係首選，次選先係建築。」

2016年轉投ViuTV，強尼曾視為最後機會，結果2018年他與Mirror等參賽者憑《全民造星》齊齊彈起，看着姜濤Mirror等揚威《叱咤》，他指感覺很奇妙，「最初第一輯《造星》，我相信觀眾會想笑吓呢班年輕人，而當中有啲的確係幾好笑。到三、四年後，睇住佢哋變成頒獎禮一股新力量，感覺好神奇！」分柝姜濤或Mirror的成功，強尼說：「首先真人騷形式好被觀眾接受，過去嘅偶像必定要完美無瑕，但十幾年嚟網絡同傳媒咁透明，偶像就唔能夠再以完美無瑕嘅姿態出現。既然人有咁多瑕疵，觀眾就由最多瑕疵一刻開始睇，由最初佢哋跳舞唔好，頭髮都唔識梳，跳到甩晒喊晒嘅挫敗，再陪伴佢哋成長，見到佢哋越嚟越好，就會替佢哋開心，咁反而會累積一班唔會走嘅忠心粉絲。」

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