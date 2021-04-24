原名Bruce Jenner的Caitlyn Jenner，是著名真人騷家族The Kardashians中的「爸爸」，亦是前奧運「男子十項全能」金牌選手，已變性的Caitlyn Jenner宣佈以共和黨身份競選加州州長，揚言要踢走現任民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom），扭轉加州的一黨獨大局面。

據Fox news報道，共和黨籍的Caitlyn Jenner遞交了參選州長的文件，也聘請了幾位黨友協助展開參選工作。71歲的Caitlyn在Twitter上透露將會競選加州州長，確認提交了相關文件，並設立選舉和捐贈網站，又跟共和黨顧問磋商，計劃在今年內發起罷免現任州長紐森，並競逐新一任州長。

Caitlyn Jenner自言在疫情下，不少細規模企業因苛刻的居家令及過高稅收而陷入困境，失業人數大增，更變成破碎家庭，住在加州已經50年的她表示：「這不是我們熟悉的加州。這是紐森的加州政府，一個發佈居家令，但自己卻和朋友外出共晉晚餐的政府。」有分析指，若成功踢走紐森，有意競選加州州長的人數多達十數人，可見Caitlyn Jenner有不少競爭對手。

Caitlyn Jenner退役運動界後，娶了Kris Jenner並誕下Kendall、Kylie，女兒已成為國際名模及富婆，當時仍是Bruce Jenner的她，其後改名並於2015年正式宣佈成為跨性別女性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）