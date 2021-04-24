東亞銀行李氏家族後人周瑋瑩（Jacqueline）與父母周國治醫生、周李志姍及大女廖琪蔚（Gabriella），昨日（23日）於中環出席「小小藝術家」展覽開幕典禮。展覽是香港保護兒童會所舉辦，共籌得140萬元善款，幫助有特殊教育需要的兒童，而Gabriella也有份參與，她的畫作更籌得20多萬，Jacqueline說：「我哋平時都有一齊畫畫，可以培養修養，亦可以舒緩壓力，靜心啲，發放正能量。」

Jacqueline謂保護兒童會是由她太婆於1926年創立，代代承傳，她亦希望女兒可以延續下去。提到保護兒童的話題，Jacqueline表示早前一則父母虐待女兒至死的惡行令人髮指，該父母已獲判終身監禁，Jacqueline也大感憤怒，她說：「對我好大打擊，我哋主力喺油尖旺做托兒，好多低收入人士，都服務好多被虐個案，係好唔開心。我哋宗旨係保護兒童，希望令到佢哋生活健康、畀愛心佢哋，希望唔好再有呢啲個案。」提到可知前夫廖坤成的堂哥廖駿倫與于文鳳結婚？Jacqueline說：「唔係已經結咗婚咩？佢哋好低調，我冇見過佢，亦唔識佢哋。」

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