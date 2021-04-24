韓國女團APRIL早前爆出欺凌事件，23歲前成員李玹珠被爆因遭隊友欺凌而患上恐慌障礙，5年前因企圖自殺而入院，因此才要退團，而APRIL所屬的DSP事務所早前否認欺凌事件，之後李玹珠終在IG發文，承認由2014年當練習生時就開始被欺凌，一直持續到2016年退團。李玹珠的爆料令APRIL的形象受損，其前隊友睿娜及采媛亦發文反駁李玹珠的指控。

整容變靚

而昨日有一名聲稱曾在APRIL所屬事務所工作的職員A某爆料，揭露了李玹珠的私生活，又指她曾整容及掛住拍拖，引起網民的議論紛紛。A某開頭說道：「因為相信你胡言亂語的這個世界，所以好像誤以為世界都變成了你的錯覺，我試着寫出真相。因為公司給你做了整容手術，所以才變漂亮了，突然以你為中心組成APRIL，但你可能不想做女團吧，所以臨近出道前就忙着和男朋友出去玩。」

髮型師發現

A某更透露幾個令人印象深刻的事件，當中包括李玹珠會與交往對象寫下「性愛條款」，更被髮型師發現並通知了事務所，當中條款包括「不要做太多、做的時候要想着我、做之前要洗澡、做的時候不要太用力、不要做三次以上。」A某指那天事務所因為李玹珠快要倒下去：「出道沒多久的清純女團被抓到這樣的事情，還記得事務所為了事件不要被披露而請求髮型師。」

累昭珉退團

A某同時又指李玹珠每天都會作出企圖自殺的行動：「第一次你說自殺時，成員都哭了，事務所又報警了，每個人都十分焦急找你，但是那時候是和男朋友在一起，你以自殺作為你的武器。」A某李玹珠指從一開始就不想過艱難的女團生活，所以當隊長昭珉說要練習，李玹珠就會發脾氣丟水樽，最終事務所選擇讓昭珉退團也要保護李玹珠這個計時炸彈。

擬公開名字

A某語重心長說：「玹珠呀，公司的人應該都知道你總有一天會做這樣的事情，想到那時候，因為你，每天都是地獄，希望你也能感覺到你現在做甚麼。如果繼續散佈虛假事實，將公開你前男友的真實名字，甚至比這個還要骯髒的事實。」目前，有關文章已被刪除。

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