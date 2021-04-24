袁彌明（Erica）創辦的彌明生活百貨專門店旺角第10分店，今天舉行重新面貌開幕禮，Erica和老公林雨陽帶埋愛犬一同出席。Erica指疫情下港人更加關注健康保健，現階段正研究推出不同類型的健康產品，她透露之前推出過蟲草產品，平均每日售100盒，非常成功，現時她與老公林雨陽也為不同產品當「白老鼠」，測試成功便會推出市面，而她又透露將有更大的生意正在計劃中，但未透露投資金額。

提到忙搞生意之餘，Erica愛湊狗，也會睇ViuTV，問到Erica喜歡MIRROR嗎？她笑說：「我好少鍾意男明星㗎，男明星要去到超級超級超級靚仔，竹野內豐、梁朝偉呢啲先係真正靚仔，塌頭我唔OK，冇一個OK，希望佢哋可以換個髮型，哈哈。我都明白姜濤嘅魅力，係好吸引嘅。」知道MIRROR與ERROR人氣勁，Erica更爆正洽談合作，尤其想找193，她說：「我哋問緊價，我諗都唔平，尤其想搵193，佢同我目標一致嘛，同我10幾年前嘅行為幾相似，真係要搵佢傾吓偈，都好欣賞佢㗎，其實大家暗地都會講，佢就敢講出嚟，講啱聽嘅嘢、講事實同真話！不過唔好日日講啦！費是捧紅『人哋』。」

期待ViuTV同HBO合作

Erica坦言亦有關心近期TVB與ViuTV的一連串是非，自言是ViuTV用家的她說：「其他唔睇㗎，我覺得已經冇得鬥，聽到有消息係ViuTV同HBO合作，嘩！HBO喺我心目中係神劇發行商，最好嘅劇都喺HBO出，所以聽到呢個消息都好開心，香港終於有同HBO合作嘅產品。確實ViuTV好多節目都好有心，尤其係音樂節目，製作好認真，相比其他，好似返咗80年代咁呢，完全out晒，真係冇乜進步，同時代完全脫節，都唔知年青人睇緊乜嘢，佢哋所謂嘅後生仔已經好大年紀。」

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