爭奪子女撫養權

據美國新澤西州的心理學家兼社工Danielle Forshee多年前研究，已將三、四月定為「不安全季節」，發現季節轉變對戀愛有一定程度影響，因秋冬是人們靠擁抱伴侶度寒冬的「抱抱季」，踏入春季天氣相對陰晴不定，易令人情緒低落，加上氣溫回暖令血清素增加，對伴侶依賴性減低，變得嚮往自由，興起分手衝動。

現年32歲的日本乒乓球手福原愛今年3月被當地傳媒踢爆，背台籍乒乓球手丈夫江宏傑偷食日本型男，事發至今第53日，台灣蘋果新聞網收到獨家消息，指江宏傑前日已向高雄法院申請離婚及爭取子女撫養權，結束四年多的異地婚姻。二人育有3歲女兒Aila和兩歲兒子Kou，現於台灣跟爸爸居住，而福原愛則居於日本，外界估計夫妻離婚後，將為一對子女的撫養權展開爭奪戰。

對於爭取子女撫養權一事，江宏傑所屬的華研國際證實江宏傑已聘請律師，望外界能給予空間讓兩人平靜處理。福原愛稍早透過日本公司發表聲明，表示：「感謝江宏傑願意坐下來談離婚協議的細節，強調就算夫妻倆離婚，仍會選擇對孩子最好的方法。」

偷食後反控老公怪物家族

福原愛今年初為東京奧運轉播等工作返日本，上月3日被日本媒體《女性SEVEN》踢爆，指她在2月跟細五年的高大型男在橫濱及東京家中約會兼過夜，江宏傑得知後晴天霹靂。偷食曝光後，「福原愛友人」透過日本《週刊文春》指控江宏傑對福原愛精神、言語霸凌，更指江家是「怪物家族」，奶奶將她視為「金雞母」，福原愛默認並向日媒坦承協議離婚。

婚變後江宏傑上月4日首度發聲明否認離婚，更表示「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，圖挽回婚姻，但無論他叫福原愛返台，或想親身赴日當面說清楚，都被女方拒絕。福原愛友人持續向日媒放料「福原愛要離婚」，再三數落江家的不是，更說福原愛一直心繫仍在台灣居住、年逾70歲的愛媽及一對兒女，惟他們卻被江家當人質。

但台灣蘋果新聞網直擊上月21日愛媽返日，江家全家總動員溫馨送別，人質之說不攻自破。反觀福原愛不僅沒去台灣接愛媽，愛媽返日本亦只由她哥哥接送，而本月3日兒子兩歲生日，她也未有露面。網友更狠批她︰「對先生不滿，就可以外遇？」，又稱「完全支持江宏傑先生，對小愛很失望」。

據知四個月來福原愛狠心不回台灣，加上數落其家人，讓江宏傑心灰意冷並決定申請離婚。江宏傑早前與兩歲兒子慶生時，曾揚言要給兒子「百分之兩百的愛」，已流露離婚念頭，只是跨國離婚官司費時費心，短時間內恐怕不會有結果。