前𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）婚後生了三女，她樂得相夫教女。因為家中有小朋友，於是老公李冠鋒就索性把入住的三層獨立屋變成囡囡的兒童樂園，Celia近日更拍片放YouTube帶大家登堂入室，任睇他們的「home sweet home」，一家五口連同三個外傭住2,800呎面積的豪宅，疫下全家減少外出，一家之主的阿鋒索性把全屋大改造，全屋共有三個泳池，除地下花園放有吹氣水池，天台有一個大泳池供兩女學游水，另外還有跳彈床、籃球架和夾公仔機，花園牆邊更放了約10架的單車，Celia笑言：「兩個轆，三個轆，甚至四個轆都有齊，啱唔同年紀小朋友嚟玩。」

阿鋒又把其中一間房改成可瀡滑梯的波波池，囡囡可足不出戶就玩到，原本天台會開設一個小酒吧讓Celia約朋友聚會，但最後又間出範圍變成一個泳池供大女和二女學游水。為了𠱁老婆，最近又改裝了一個麻雀房，給Celia開枱用。

Celia的豪宅變兒童樂園，所以他們幾乎每周都會招呼友人帶小朋友來玩，Celia今日接受《蘋果》電話訪問時說：「我全屋都好簡單，用嘅都唔係貴傢俬，租呢間屋係貪佢空間大，有花園，老公就好多設計都係諗咗啲女，全屋八成以上設施都係為佢哋搞，基本上我囡囡係好幸福，屋企單係泳池都三個，夏天好多朋友帶埋小朋友入嚟玩水。我老公係康樂組長，而我係工人嗰一個部門。」對於有朋友最笑家中不夠貴氣，Celia續說：「有朋友同我講，話我搞到間屋咁混亂，要放啲貴嘅傢俬先得㗎，否則冇晒氣派，住咁大都冇用，然後我老公聽完，佢講『我打做一個兒童樂園畀我啲女，已經夠晒氣派』，我哋而家真係變咗一個好家庭嘅家庭。」

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