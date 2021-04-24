南韓近期COVID-19疫情再度爆發，疫情反覆，今日再有785名確診者，而疫情亦影響演藝人士，由於先後有《SNL Korea》34歲男星權赫秀、38歲音樂劇男星孫俊浩確診，令到孫俊浩的音樂劇《德古拉》拍檔金俊秀、申成祿等都進行檢測。而金俊秀和申成祿方面今日先後發表立場，指經檢測後結果呈陰性。

中斷活動至下月

金俊秀所屬事務所表示：「今日上午得到了陰性判定的結果。 但是，根據防疫當局的政策，無論檢測結果如何，金俊秀因與確診演員屬密切接觸者，所以將進自我隔離。因此，直至5月5日中午所有行程將中斷。」

申成祿方面表示：「申成祿經檢測後結果為陰性，但是根據防疫當局的主張，他不管檢查結果如何，都會進行自我隔離，今後公司仍將優先考慮所屬演員及職員們的安全，遵守當局防疫措施。」

另外，孫俊浩的音樂劇演員老婆金所賢檢測結果同樣呈陰性，而金所賢音樂劇《Phantom》的拍檔全東錫亦呈陰性結果。

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