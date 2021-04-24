歐陽震華（Bobby）今天到新城接受薛家燕與范振鋒主持的「開心大派對」訪問，沒有戴口罩的Bobby自爆已打科興疫苗，叫大家放心。Bobby又透露早前於大陸隔離期間，於酒店狂做gym打發時間，不過當返港家居隔離時卻「打回原型」，皆因太太與外傭烹調美味住家菜，在家就只是食、屙、瞓，他又笑指不可以令肚腩消失，因無肚腩會令人誤會他有病。

Bobby透露自己將於7至8月到橫店拍攝網絡電影，被家燕姐取笑Bobby「福將」福到去大陸，Bobby說：「咁大家開心，合作過嘅，女嘅嫁得好，男嘅有前途。」

談到無綫與ViuTV的收視戰，他則謂不要以打仗形容，指各台均想做好節目給觀眾欣賞。談到早前受訪時似不知道ViuTV的存在，Bobby說：「當日講緊友台，我哋個年代嘅友台係亞視，係個問題帶咗我入犯錯位，我梗係知道ViuTV，我仲被人詐型呀！個個台都為收視，呢啲都係炒作嚟，良性競爭係好事。總之下次我會小心啲。」但問到有否看過ViuTV的節目？Bobby則沒有回答。而在旁的家燕姐則認為百花齊放，良性競爭。

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