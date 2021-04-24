鄭中基前晚起一連三晚在中環海濱舉行演唱會，前晚和昨晚演出均全場爆滿，因大銀幕對正門口，核心外圍亦有大批歌迷睇免費騷。演唱會多次提及疫情，包括播出受疫情影響的港人片段。鄭中基透露演唱會臨時決定展開，召集562名行內人幫手，但求人人有工開，他之後又與吳林峰及柳應廷（Jer）合唱《樂壇已死》掀起高潮，螢幕最後寫出「香港歌手不會死」，全場歡呼。

鄭中基一連三晚在中環海濱舉行「Drive in Ultra WEE are Ronald Cheng」演唱會，場內增設車輛觀眾位，是香港首個自駕演唱會，前晚和昨晚均全場爆滿，前晚現場觀察有多款名車，多部名車如法拉利、林寶堅尼及保時捷均至少數百萬，其中一輛更是全球限量500部、超過600萬元的麥拿侖675LT Spider，猶如一個名車展。

前晚演唱會約8時15分開始，至第二部份唱完《猛龍特警隊》後鄭中基說：「歡迎大家嚟到我香港第一次演唱會。」之後他搞笑話：「之前喺九龍，下次去新界，可以做巡迴。」在唱《晴天陰天雨天》前，鄭中基說有考慮過落雨情況：「開騷前有茂利問狂風暴雨點算？我一腳踢佢出去，呢啲唔係關心，係黑心！」唱出《爛瞓》時，鄭中基身後播出疫情下受影響的港人片段，當中大多為素人，也有確診第四期肺癌的無綫前藝人陳積榮，場面感動。

望港人養活香港歌手

然後嘉賓RubberBand（RB）出場，與鄭中基合唱《發現號》後，鄭中基說：「RB之前開演唱會叫Ciao，以為佢哋散band，原本今日請佢哋嚟復出，點知搞禍咗。」6號聽完後就笑指即時宣佈解散再復出，鄭中基更以經典角色暴龍哥的廣西話說：「我喺呢度準備幫呢條橡膠筋（指RB）正式復出。」然後RB唱出《未來見》。

演唱會中鄭中基多次向早前離世的唐奕聰（Gary）致敬，在唱出《廢中》前說：「呢首係Gary Tong做，以前我每次演唱會佢都幫手做，佢跟得足，仲會做多，所以佢喺度好安心，咩都幫我搞。」鄭中基之後指現時香港樂壇搵食艱難，他說：「林家謙真人都好瘦，所以一號風球我都勸佢唔好出街。」然後他又將姜濤小時候的肥仔照片來跟近照相比：「你睇佢𠵱家真係冇啖好食。」之後又出現胡鴻鈞以前的照片和近照說：「你睇佢，連腮骨都冇埋，真係好冇陰公。」螢幕緊接出現Serrini及林二汶等照片，鄭中基笑說：「睇佢哋從來都冇餓過，我都係講笑，希望大家一路供養香港嘅歌手，姜濤咁後生已經識諗，香港歌手會成為亞洲第一。」鄭中基又表示歌手與觀眾需要一條心，樂壇才不會死，之後本來不在演出名單上的阿Jer及吳林峰等突然現身，出場與他合唱《樂壇已死》，掀起全晚高潮，螢幕更打出「香港歌手不會死」，全場歡呼。

余思敏大讚老公滿分

鄭中基在唱最後一首歌《My Only One》前，透露今次演唱會是由二人變回四人限聚令即時決定做，籌備只有短短兩個月：「由冇到有，召集咗500幾位行內人幫手，疫情時好多人都返part time，有啲去咗超市打工。知道放寬時，唔好理會唔會之後再收緊，叫晒大家嚟開工。」他又點名多謝ViuTV支持，感謝《Chill Club》團隊：「大家再睇一次個台，呢隊其實係《Chill Club》樂隊嚟。」鄭中基老婆余思敏演唱會後接受訪問，她大讚老公演出滿分：「今晚氣氛好好，天氣又好有啲風。」她中午時帶仔女到場，原因是鄭中基為準備演唱會多日住在酒店，小朋友好耐未見爸爸。