第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明天（26日）早上8時舉行，各獎項將會花落誰家？有「奧斯卡神婆」之稱的香港影評人畢明，近幾年在奧斯卡揭曉前夕，都會發表其預測，當中有九成貼中幾乎是「神預測」，至於她今年的預測又如何呢？

畢明今日在專欄中，預測了奧斯卡主要的幾個大獎，如最佳影片及最佳導演，她預測由大熱門的趙婷《浪跡天地》奪這兩個獎項。她分析指《浪》片在天下大亂的今天，正正回應這個時代。至於趙婷以非美國人，卻比美國人尋根得更深，加上趙婷在處理素人或老薑的演員，都恰到好處。

而男、女主角方面，畢明預測男主角非《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）、已故影星「黑豹」查特域克保斯曼 （Chadwick Boseman）莫屬。她指該獎項雖然是Boseman與《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）之爭，但Boseman在兩場重頭戲中，表現出色。

至於女主角方面，令畢明有點難於選擇，她指極愛《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）演得七情上面，而《浪跡天地》的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）雖值得拿獎，但畢明卻有所保留。至於《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）認為未能脫穎而出，而《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis），雖然好戲卻角色起伏不大，層次不深。故此，她只好合上眼揀了《藍調天后》的Davis。

在女配角方面，畢明就貼了73歲的韓籍女演員尹汝貞憑《農情家園》（Minari）以大熱姿態奪獎，她指其首選其實是《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的格蘭高絲（Glenn Close），不過有「韓國版梅莉史翠普」之稱的尹汝貞，非浪得虛名，加上延續去年韓風及以她的人氣，成奪獎的大熱。至於男配角方面，畢明就貼了《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya，她分析指他的角色有表演空間，演活戲中充滿色彩的人物。

至於其他獎項，畢明貼了最佳動畫是《靈魂奇遇記》，最佳原創劇本是《超犀女王》、而最佳視覺特技就貼了《天能》。

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