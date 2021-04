Marvel超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)早前發放預告,梁朝偉英氣十足現身,但主角「尚氣」劉思慕卻被網民瘋狂踩醜樣又平凡,劉思慕似乎並不同意,於IG表示相信自己可以改變世界,充滿正能量。

劉思慕在《尚氣與十環傳奇》中即使落足力,仍然被網民指醜樣,更有人起底找出他以前拍的網絡罐頭圖片,力證他路人過路人甲。面對種種批評,劉思慕仍然堅強面對,更在IG表示:「我看到社交媒體與人性最醜惡的角落,請繼續不同意我、反對我、說我的臉醜樣、亂下判斷,我相信因此我就可以改變世界。」也指自己作為有色人種,時常都被騷擾及踩低,但也感謝愛他與支持他的人。

