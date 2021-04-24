前晚跟鄭中基及吳林峰於演唱會中合唱《樂壇已死》，引起全場哄動的MIRROR成員阿Jer，最近推出新歌《狂人日記》，日前接受《蘋果》專訪時說：「上年嘅《物語》三部曲大家好鍾意，今年我build up信心之後，就去做唔同類型嘅作品，帶咗一首外國好興嘅progressive rock（前衞搖滾）嚟廣東歌度，希望畀多啲選擇大家，亦想向偶像Queen致敬。」阿Jer構思《狂人日記》亦推出三部曲：「因為我有鋪儲嘢嘅癮，希望我嘅歌係一套collection。」

阿Jer為人陽光有活力，憑歌聲感染他人，就連正被還柙的民主派人士何桂藍，也是他忠實粉絲，曾指他的歌聲是精神支柱，阿Jer說：「歌曲一路以嚟陪我長大，陪我經歷開心唔開心，畀到力量我，我都希望可以畀力量其他人。《物語》系列好dark，但何桂藍聽完之後，可能有好多唔開心都釋懷，呢個就係我做歌目的，希望影響到更加多人，可以令大家喺唔開心嘅環境下，都有力量繼續行落去。」

去年阿Jer是樂壇新人獎大贏家，他謙虛說：「其實我開心嘅，最幫到我就係喺舞台上嘅自信，同對自己作品嘅信心都增強，因為之前參加《造星》由頭到尾都係輸，所以喺舞台上信心弱咗。」今年目標會是男歌手獎嗎？他說：「我又冇諗過，希望可以裝備自己多啲先，我寧願成為一個大家認同嘅歌手先至攞男歌手，好過未夠班就去攞。成績只係bonus，做到作品影響到樂迷，令大家留意廣東歌，先係一個音樂人最想做。」