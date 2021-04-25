葉璇已久未在港公開露面，近年愛拍短片與網民交流的她，今日更新微博，並透露自己近日因為祖母離世，傷心得幾個月不想同人講話，加上要陪百歲祖父出遊散心，所以才「潛水」良久。片中見葉璇化好妝談笑風生，相信她已走出親人離世的傷痛。

葉璇的短片在昨天拍攝，她指自己日前在一個公開場合中，遇到業界內的高層人物，雖然雙方是首次見面，葉璇亦不認識對方，但獲對方收看她的短片，還叫她要經常更新。接着她解釋自己為何「潛水」數個月的原因，一來因為工作忙，二來因為祖母過身。提及家中白事，葉璇忍不住扁了一下嘴，但她很快便回復笑容，並以普通話說：「現在就是從當時的那個傷痛裏恢復過來了，人就是會很難過的時候，不想講話，包括跟你們（網民）講話。」

每星期返鄉探親

葉璇指，祖母是因為吃東西時不幸哽親離世，享年96歲。而葉璇現時除了要應付日常工作外，更增加了「新任務」：「爺爺已經100歲了……所以我的新任務是每個禮拜都要飛回去陪他玩。」她指自己已和爺爺同遊了杭州不少著名景點，包括到西湖坐船遊覽，又去了太子灣公園等名勝，她還打算帶爺爺遊動物園，總之就是要把握機會，照顧和陪伴百歲爺爺。

葉璇指，原本以為自己會寫一篇長文來悼念，或者拍條短片來記錄一下心情，但最後因為心情差而甚麼都無做，她稱今次是首次遇到有親人離世，與她以往在拍戲遇到的生離死別感受很不一樣，因為拍戲喊完就收工，可以繼續嘻嘻哈哈，但真實生活中有親人離世，令她的心裏一直隱隱作痛。而最令葉璇傷心的，不是離世的祖母，反而是仍在世的爺爺，她稱會透過web cam類的攝錄鏡頭，看看爺爺平日在家的生活，當她看到爺爺望着祖母的照片發呆時，她就覺得爺爺好孤單，所以現在經常抽空去陪爺爺。

日記鎖夾萬

另外，葉璇指自己經常被追更新社交網，她提起以往有寫日記的習慣，而她覺得現時用拍片方式與網民聊天，所以就沒有再寫日記，不過她笑言自己的日記，將來在她死後，可以集成出書。「我覺得文字的記錄、思想的記錄和這種表述（拍片）都屬於創作，但創作也有分……人的精力有限嘛，好像我把精力放在創作新劇本，創作短片的時間就會減少。」她更提到自己的日記簿鎖在保險箱，但她擔心有朝一日都會全部不見，所以轉為拍片，存放於雲端，感覺比較難「消失」。

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