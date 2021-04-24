第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明天早上8時展開，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）近月來一路過關斬將，並獲六項提名，向來對得獎風向最敏銳的賭盤網站，預測《浪跡天地》勇奪最佳電影、最佳導演兩項大獎最有勝算。

不過，法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）能否憑《浪跡天地》第三度封金像影后卻並非十拿九穩，她先後以1996年電影《雪花高離奇命案》（Fargo）及大前年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）兩度封后，而今次對手暫時以《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）被看高一線，目前她獲賭盤最為看好，而《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）跟法蘭絲麥杜文也不容忽視，相反《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）和《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day就比較冷門。

已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）主演遺作《藍調天后》，獲得金球獎與美國演員工會獎影帝已受肯定，但在獨立精神獎與英國BAFTA頒獎禮皆敗北，奧斯卡影帝仍有變數，83歲殿堂男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）在《爸爸可否不要老》（The Father）中演技爐火純青，將是查特域克的最大對手。

女配獎方面，預測一面倒認為是韓國73歲女星尹汝貞的囊中物，她憑電影《農情家園》（Minari）捧走小金人可謂毫無懸念。

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