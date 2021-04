第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明天早上8時展開,華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》(Nomadland)近月來一路過關斬將,並獲六項提名,向來對得獎風向最敏銳的賭盤網站,預測《浪跡天地》勇奪最佳電影、最佳導演兩項大獎最有勝算。

不過,法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)能否憑《浪跡天地》第三度封金像影后卻並非十拿九穩,她先後以1996年電影《雪花高離奇命案》(Fargo)及大前年的《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)兩度封后,而今次對手暫時以《超犀女王》(Promising Young Woman)的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)被看高一線,目前她獲賭盤最為看好,而《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)黑人女星維奧拉戴維絲(Viola Davis)跟法蘭絲麥杜文也不容忽視,相反《心碎的女人》(Pieces of a Woman)的雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)和《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day就比較冷門。

已故「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)主演遺作《藍調天后》,獲得金球獎與美國演員工會獎影帝已受肯定,但在獨立精神獎與英國BAFTA頒獎禮皆敗北,奧斯卡影帝仍有變數,83歲殿堂男星安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)在《爸爸可否不要老》(The Father)中演技爐火純青,將是查特域克的最大對手。

女配獎方面,預測一面倒認為是韓國73歲女星尹汝貞的囊中物,她憑電影《農情家園》(Minari)捧走小金人可謂毫無懸念。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)