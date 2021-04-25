科幻神劇《黑鏡》之所以用單元劇方式講故事，大抵是因為如果要玩驚喜，橋穿了就不能拖，所以倒不如不斷以新故事之新鮮感衝擊觀眾。但《監控情狂》則相反，去到第2集，觀眾已大致了解Hazel的狀況與整個世界觀，如果要繼續為故事帶來高潮，餘下的劇情就必需有轉折（twist）或驚喜，但《監控情狂》卻沒有做到，只是一味地繼續講完它的故事，補充這邊細節、講講那邊人物關係，完全未有為劇情帶來新衝擊。結果到第4集打後，觀眾已幾乎被悶死，辜負了一眾「暗黑科幻」迷的期望與時間。

如果大家都看慣「暗黑科幻」題材作品，應該都覺得《監控情狂》女主角熟口熟面，睇真，果然是Cristin Milioti。Cristin Milioti正正演過《黑鏡》，最近更主演電影《Palm Springs: 戀愛假期無限LOOP》。電影講男主角永遠在同一日中生活，而女主角Cristin Milioti就意外加入了對方，不停重複每一天，直到相愛、相爭，又合力逃出既定命運。《監控情狂》最大問題就在於，不單劇情故事欠新鮮感，連女主角都熟口熟面，令那份重複感以幾何級數倍增。

講科幻+喜劇，《Palm Springs: 戀愛假期無限LOOP》當然優勝得多，即使單純講科幻，《監控情狂》亦難以說服觀眾。除了「神劇」《黑鏡》之科幻+驚慄，近年的《異星災變》揉合科幻+宗教，新劇《不朽者》是科幻+古裝，通通都比《監控情狂》好看，從各個層面看，此劇都難以稱得上合格。

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