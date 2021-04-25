台灣男星羅志祥（小豬）去年4月被大陸女友周揚青揭破私生活不正當後，愛情、事業及形象全部受影響，更於演藝圈上消失。事隔一年，小豬似乎慢慢試水溫，在社交平台及IG等增加曝光率。前晚（23日），即小豬被周揚青大爆「喜歡多人運動」及跟旗下藝人愷樂有不正當關係事件的一周年，台灣《蘋果新聞網》收到消息小豬在台灣北市東區的公司進行拍攝工作，記者到場所見，臉圓圓的小豬正跟同事開會，下巴快將消失的他近日發福了不少，還邊食邊跟同事傾談。

紮起馬尾、戴上帽的小豬穿鬆身黑色衫，可能沒有化妝關係，容貎有點憔悴。眾人聊至晚上才離開公司，當小豬發現門外有傳媒守候，他先揮揮手，但當記者欲上前採訪時，他即頭也不回走進身旁潮服店內再沒現身，而店內職員不時打開布簾留意店外情況，似乎小豬仍然未準備好面對傳媒。

小豬日前仍在IG開心表示減肥成功，還分享瘦身運動短片，當被拍得無頸照片時，其經理人陳鎮川說：「他沒有胖啦，他還瘦了，可能是角度的關係。」陳鎮川再指小豬不時會跟同事傾談拍攝短片，過去1年，小豬演藝事業煞停，只有拍片放上YouTube頻道，單單計算過去8集節目，錄得120萬人收看，大概有3萬多元台幣、即近1萬港元收益。

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