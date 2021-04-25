金屬色調除了予人節日喜慶氣氛，以及華麗耀眼的形象，也可以代表塑造破格大膽的風格，讓你變得與眾不同。

台灣女星陳嘉樺(Ella) ，過往多以中性打扮示人，但近幾年成為人妻、人母之後慢慢褪去了剛出道的中性風格，變得越來越有女人味，穿搭亦越來越有個性。近日她擔任一個頒獎禮嘉賓，以一襲金色亮片禮服亮相，屬於Marc Jacobs過季的2020春夏系列。禮服剪裁簡潔利落，搭配小樽領及長袖的設計，沒有多餘細節。雖然看起來如像盔甲般金光閃閃，但Ella選以乾淨的中分髮型作配襯，令造型更為加分，效果高貴有型，也展示其敢穿的時尚態度。

劉嘉玲日前出席電影活動時，同樣揀穿了過季系列，一身造型來自Chanel 2020春夏，金屬粉紅色的外套搭配小短褲，袖口、褲邊分別飾上銀色tweed細節，為品牌經典的外套造型帶來新鮮感，令人眼前一亮。

如果嫌全身金屬色太過over，不妨只以一件金屬系單品作配搭，又或者以手袋、鞋款、飾物作入門嘗試，同樣能為穿搭畫龍點睛，增加視覺效果。

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