疫情無阻異地戀開花結果，台灣藝人曾子益娶香港太太Jackie，一對新人去年底在香港擺酒後，直至昨日才在台灣完成婚禮，新郎曾子益感謝太太嫁給他，並願意到台灣定居，展開美好新生活，而婚禮現場以1,000朵玫瑰佈置，浪漫滿瀉。

曾子益接受台灣《蘋果新聞網》訪問說：「跨國辦兩次婚禮，真的很辛苦，但可以在混亂的後疫情時代，兩場都圓滿又順利，真的好開心。」婚禮在中式的場地舉行，婚宴就用自助餐形式進行，因為疫情，他的父親和太太的家人都在外地，未能到台灣見證，於是他藉由「無肉市集」的蔬食及在台灣的寺廟「宏願大千世界」園區舉辦婚禮，將祝福送給身在外地的家人，希望他們平安健康。

現年33歲的曾子益入行10年，曾拍攝台劇《生生世世》、《聶小倩》、《一個屋簷下》等，與香港女友Jackie拍拖5年，前年9月9日向女友求婚成功，其後因疫情影響，兩人分隔兩地，由於當時未辦結婚手續，不能申請女友來台灣，結果兩人有一年多沒見面，直至今年1月，曾子益決定來港娶老婆，經過隔離14日後，於1月8日與Jackie重聚並辦理結婚登記，完成人生大事。

台灣歌手林逸欣宣佈結婚

此外，台灣音樂才女林逸欣今日在社交網貼婚照，宣佈跟男友Tony結婚喜訊：「Cheers！我們要結婚了！在一起7年，陪伴彼此度過很多的風風雨雨，很慶幸在這麼大的世界裏我們能相遇。跟大家分享這份喜悅，『愛，不是一輩子不吵架，而且吵了架還能一輩子。』7年前遇見了你，7年後我們還在彼此身邊，那就一起慢慢變老吧。」經理人表示，目前她還未辦理結婚登記，婚禮就訂於7月24日舉行。

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