現年53歲的許志安（安仔）前年4月16日被《蘋果》踢爆與黃心穎「安心偷食」，兩人事業隨即插水，安仔即日開記者會落淚道歉，形容自己為「壞咗嘅人」，他事後獲老婆鄭秀文（Sammi）原諒，感情更勝從前。事件爆發兩年後同一日，他選擇重新出發復工，飛往台灣拍攝台劇《接招吧！製作人》，預計逗留一個月，並為劇集唱主題曲。不過此行Sammi並沒同行。

唱《心靈相通》

現已身在台灣的安仔因要進行強制隔離，並未正式「出關」，他未出發已準備大量書籍解悶，前日他再在Ig貼出長約一分鐘的唱歌短片，安仔拿着結他自彈自唱一曲《心靈相通》，張繼聰、「啤梨」葉文輝、DJ麻利等，都有留言支持，雷頌德老婆Jade更留言：「出耳油了，Bro。」網民對於安仔復出也頗為受落，紛紛留言鼓勵安仔：「加油，快啲出返嚟唱歌」、「好掛住你呀安仔！唱多啲歌post上來」

身在香港的Sammi生活同樣非常忙碌，她近日不停更新Ig，在Ig story貼出背劇本，備戰拍新戲的相片，Sammi早前與馮德倫合作拍攝張艾嘉新戲，目前已經拍攝完畢，估計她將拍攝另一部新作。

「只喝梳打水」

忙碌的Sammi最近幾天內，還貼蒸面保養、爆汗做運動和孖好友聚會等等，她還留言：「好姐妹喝酒，我只喝梳打水。」非常自律。日前Sammi又為導演杜琪峯慶祝66歲生日，同場除了兩人和杜琪峯太太外，還有鍾楚紅、韋家輝與太太，以及張叔平，Sammi留言謂：「杜Sir家宴。對我而言，每年非常重要的日子，就是杜Sir的生日。簡單在杜Sir家中吃飯聊天，就是幸福的一夜。」還hashtag「21年前認識杜Sir至今」、「亦師亦友亦女兒」等。

而「安心偷食」另一女主角黃心穎至今復出無望，但生活仍然不愁寂寞，去年已傳出她與樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）撻着，而且不止一次被影到二人約會，《蘋果》讀者本月初「爆相爆片」，踢爆心穎與泥鯭在將軍澳一間餐廳撐枱腳及放狗，兩人更着上同款不同色的情侶tee，甚有默契。