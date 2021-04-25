第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明天早上8時展開，憑美國獨立電影《農情家園》（Minari）而揚威海外的韓國73歲實力派女星尹汝貞，被視為奪得今屆最佳女配角的大熱。

尹汝貞有望成為奧斯卡最佳女配角的首名韓星，因而韓國方面都相當關注，韓國OCN收費台昨晚播出尹汝貞特輯《尹Story》，回顧尹汝貞55年來的演藝人生，更邀得曾與她合作的宋慧喬、全度妍、李政宰等人任嘉賓，談及跟前輩合作的趣事。

獲讚為人風趣

喬妹透露得知尹汝貞獲奧斯卡提名後，有傳短訊祝賀對方，而她曾在2007年與尹汝貞合作電影《黃真伊》，她大表敬意：「我20多歲的時候和老師（尹汝貞）第一次見面，後來合作拍攝《黃真伊》，在片場總是能從老師的話中得到很多人生的解答，老師真的是一位超酷的人。」喬妹續指會跟尹汝貞一起喝酒，談關於人生的話題、生活近況，又大讚對方為人風趣：「每次和老師見面都會笑得很厲害，回家後發現八字紋變得更深了，覺得不要見得太頻密。」

私下不造作

李政宰則表示：「在每部作品中都能看到她毫無修飾、簡單但充滿力量的演技，不同作品中亦看到她不同的色彩，亦令我反思自己的色彩是甚麼。而私下平時的她一樣毫不造作，亦因她這種面貌，觀眾也看得更開心吧。」曾與尹汝貞合作節目《尹食堂》的金牌製作人羅䁐錫也大讚：「完全不覺得她是上了年紀的女性，而是覺得她是喜歡挑戰新事物的藝術人、藝人和演員，所以更有魅力。」

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