鄭中基「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」今晚繼續在中環海濱活動空間舉行第二場。由於現場設有高清大銀幕，只要踏觸海濱已清晰可見，開騷後外圍吸引近300人圍觀聽歌。許廷鏗、方力申、鍾培生均前來捧場睇騷。

今晚較昨日提早於7時45分開騷，約10時多完場。今晚特別嘉賓是近日在ViuTV音樂頒獎禮大贏家林家謙，林家謙獨唱《一人之境》，兩人合唱《我代你哭》，鄭中基將林家謙攞獎被指黑面一事開玩笑，玩嘢問：「聽講問你嘢，答時會講錯嘢？咁多人支持你開唔開心？」林家謙答：「開心，真㗎。」鄭中基再問林家謙未來計劃，卻又自說自話：「你都係唔好答，答有，就話你有機心，答冇，就話你冷（Cool）。不如問你有冇拍拖？都係唔好答，有就話你掛住拍拖，冇就話你講大話。」

接住才入正題，鄭中基問到好想知《一人之境》是誰創作？觀眾帶出作曲、填詞、編曲、監製均是林家謙，鄭中基叫林家謙要多謝自己4次，林家謙即謙虛講四次多謝，然後怕醜地退後，鄭中基見狀笑說：「你千祈唔好縮，等我呢個老嘢縮，你好好哋做好音樂就得喇。」林家謙很開心成為演唱會嘉賓，並說：「第一次喺咁空曠，有浮雲、街燈之下演唱《一人之境》。」另外樂壇已死合唱團今晚繼續有份上台。

鄭中基今晚有不少自彈自唱solo環節，又與結他手Joey Tang合唱。其間不失搞笑風範，當獻唱《唱猛龍特警隊》時，背景有暴龍剪影，在場觀眾即共鳴歡呼。及後演出《晴天 陰天 雨天》時，銀幕播放鄭中基初出道時長髮相片和片段，未知他是否覺得回看年少時趣味十足搞到影響演出，獻唱幾句後要重唱。

鄭中基又提及海報中「人人都是鄭中基」好自戀，並深深多謝台燈聲、梳化服、樂隊、製作單位就似Lego一樣堆砌起來：「仲有最緊要在場咁多位手足，畀假像我好似天王巨星。」然後唱出《想愛你》。

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