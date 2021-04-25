第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮明早在洛杉磯舉行，73歲、被封為韓版梅麗史翠普（Meryl Streep）的 女星尹汝貞以《農情家園》入圍最佳女配角，以無敵大熱門姿態衝，相信可一擊即中得獎，成為韓國首位奪得奧斯卡獎的女演員。

尹汝貞之前已奪得英國電影學院獎(BAFTA)、美國演員工會獎（SAGA)、美國獨立精神獎等多個女配角獎項，其中BAFTA及SAGA的造型，都出自濱崎步造型師Alvin Goh之手。今日先重溫尹汝貞的連串得獎造型，她在BAFTA揀了穿Dior的2018年秋冬高訂黑裙，搭配Dior尖頭鞋、Cartier珠寶拎獎。高訂裙採用鴛鴦袖設計，單袖黑裙套在玫瑰色長罩衫外，流麗長裙線條，顯得優雅時尚。

在美國演員工會獎，尹汝貞官方發放的相片是戶外照，她同樣以長裙領獎，Comme des Garcons黑色及綠色圖案長袖裙，裙邊有些輕柔黑色雪紡，搭配相對樸實的黑色皮鞋，和《農情家園》的氣氛十分夾。美國獨立精神獎方面，尹汝貞在鏡頭前的訪問中，只見到大半身，黑裙上她戴了法牌Van Cleef & Arpegs的經典Alhambra 長頸鍊，這款幸運四葉草圖案有不同貴金屬及材質選擇，伊汝貞的啡色版本是鑲嵌革木（letterwood)，也微微呼應，相當有心思。

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