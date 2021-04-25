鄭中基首個香港戶外音樂會，亦是第一次設自駕車輛觀眾位，尾場在大雨中閉幕，為3場演唱會畫上句號。他在演唱會中自嘲《晴天陰天雨天》有預知能力，3場分別經歷了晴天、陰天、雨天，尾場更因落雨令音響失靈，他完騷後接受訪問說，沒有預計過會斷電，多謝所有工作人員跑來跑去解決問題。

鄭中基又講笑說，有問工作人員拎大聲公唱歌：「我有問現場有冇大聲公？如果真係唔掂，我就用大聲公唱啦，琴有聲就可以照唱，如果冇就拎大聲公唱喇。」他說音響器材跳制，好彩全部都可以如常運作：「之後工作人員都包咗好多膠袋，我見佢哋都濕晒，個個都好辛苦，我就話有衫換，但台上band冇，即刻搵衫畀佢哋換。」他說第一次在香港舉行戶外演唱會，好多事都是初次嘗試，過程好難忘，又再次多謝製作單位：「佢哋盡咗好大努力去做，我自己能夠做到只係個show嘅內容，今次真係真係分工合作將件事砌出嚟。」

老婆余思敏及一對仔女睇晒3場演出，鄭中基即展示暖男爸爸一面：「今晚兩個細路都濕晒，老婆都濕埋，我即刻叫佢哋返去換衫，小朋友聽日仲要返學。」講到有慈善團體多謝他贈飛，助手表示有8間機構受惠，3場合共送出了1,500張飛，鄭中基解釋今次演唱會好多第一次，希望可以有更多人享受：「因為呢個show係第一次搞，呢段時間我睇咗好多新聞，香港有好多比較弱勢同基層家庭，可能真係會成世都冇機會睇到一個演唱會，所以我搞第一次，請多啲小朋友睇。開心就好，都係希望大家開心，大家太耐都唔開心，做到幾多就幾多，以後盡量做。」

今次落雨停電沒有嚇怕鄭中基，他說可能會有part2：「如果之後多啲時間準備，相信會好啲，不過落雨都冇得講，今次叫有咗經驗。我哋睇吓唔係雨季又唔係風季，有機會part2嘅。」

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