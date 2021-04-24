曾演出《哎吔三個爸》、《火鳥》等韓劇的38歲女星金彬宇，不時在社交網分享減肥心得，生了一對子女的她，產後落力修身，成功搣甩44磅，成為弗爆靚媽。

自行打格

日前金彬宇於IG晒腹肌，公開的照片中見到她掀起上衣對鏡自拍，她更豪邁地把上衣掀得勁高及露出胸部，不過她上載照片時已自行為自己打格。金彬宇笑言本身不是想上傳這張照片，日前她檢查自己的身材時隨意拍下的，因此頭髮也呈凌亂的狀態，又笑言：「雖然很害羞，但是中間檢查一下，不要放大照片。」

金彬宇於長文中分享減肥心得，表示：「產後減肥的時候也沒有做過這種修身運動及食譜。真的，大家都很累，特別是同時兼顧工作及育兒，有時候要吃普通的食物，因為太累了，手都發抖了。」

改飲梳打水

金彬宇表示她從以前就開始減肥，而事實上對她來說最難的任務就是改變食譜，又坦言：「當中最難的是把可樂換成梳打水，我周圍的人應該都知道我對可樂的愛。」金彬宇自爆童年時曾因消化不良，差點連飲水都快噎死的狀況，因此她從那以後，幾乎30多年都不喝水：「到現在一天都不飲水，小時候吃飯後飲牛奶或者果汁，長大後飲可樂和汽水。我食肉的時候一直配可樂。吃炸雞、炒年糕、糕點、麵包等所有食物時都飲可樂，要不喝可樂真的很難。」不過金彬宇近來已由一天飲兩罐可樂，變成一星期喝一次，坦言為了減肥而要再加把勁及認真一點。

另外，金彬宇亦非常勤力做運動，昨日她就上載去健身房做gym的照片及影片，穿上貼身褲騷纖瘦長腿。

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