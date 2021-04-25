南韓近期COVID-19疫情再度爆發，今日亦增逾600人確診，疫情同時亦影響演藝界，《SNL Korea》34歲男星權赫秀、38歲音樂劇男星孫俊浩及男團D-CRUNCH中兩名成員亦宣告確診。

韓國限定男團Wanna One出身的24歲姜丹尼爾以及30歲的尹智聖，由於曾與D-CRUNCH演出MBC音樂節目《SHOW！音樂中心》，雖然未被歸類為密切接觸者，但姜丹尼爾、尹智聖以及其他歌手、工作人員，都需要接受檢測。

今亮相《人氣歌謠》

姜丹尼爾的所屬事務所今日表示：「藝人及工作人員的檢測結果均呈陰性，真心感謝所有關心的人，姜丹尼爾將於今日如常演出SBS音樂節目《人氣歌謠》。姜丹尼爾於《SHOW！音樂中心》的舞台屬事前錄製，而在確認有確診者後，為了最大限度避免有接觸，因而沒有親自領取《SHOW！音樂中心》冠軍的獎杯，真心向大家道歉。」

D-CRUNCH結束打歌

D-CRUNCH的所屬事務所表示：「除了HyunWook和O.V，餘下6名成員及其他工作人員的檢測結果都是陰性，HyunWook和O.V正在生活支援中心接受隔離治療，其他成員因屬密切接觸者，亦會進行自我隔離，《Ｍy Name》的打歌活動亦宣告結束。」

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