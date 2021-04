東京電視台去年播放的BL神劇《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》(處男魔法)牽起一陣同志熱潮,帶挈兩位主角町田啟太和赤楚衞二的人氣爆升。《處男魔法》Blu-ray Box於上月24日開賣,售價18,095日元(約1,300港元)依然獲fans爭住搶購,令Blu-ray Box登上銷量榜冠軍。

《處男魔法》自推出以來一直受到熱烈追捧,就連Blu-ray Box亦罕有地被搶購一空,町田和赤楚昨日還舉行收費的「發行紀念活動」,在網上與購買初回版Blu-ray Box的fans見面,認真豬籠入水。其實不只是《處男魔法》,日本去年早已爆發BL熱,無論泰劇《因為我們天生一對》(2gether)、《一年生》(Sotus: The Series)、《不期而愛》(Love by Chance: The Series)或是成田凌和大倉忠義合演的電影《愛在末路之境》都能備受注目,牽起話題。對於《處男魔法》的爆出,劇集的監製本間KANAMI表示:「在宣傳費不足的情況下,令作品人氣爆發的關鍵是口碑,全靠國內和國外觀眾不同的聲音。」本間又笑言看到《處》劇故事主人翁安達清的可愛和像少年一樣的純潔時,一想就想起赤楚衞二。

