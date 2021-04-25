東京電視台去年播放的BL神劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）牽起一陣同志熱潮，帶挈兩位主角町田啟太和赤楚衞二的人氣爆升。《處男魔法》Blu-ray Box於上月24日開賣，售價18,095日元（約1,300港元）依然獲fans爭住搶購，令Blu-ray Box登上銷量榜冠軍。

《處男魔法》自推出以來一直受到熱烈追捧，就連Blu-ray Box亦罕有地被搶購一空，町田和赤楚昨日還舉行收費的「發行紀念活動」，在網上與購買初回版Blu-ray Box的fans見面，認真豬籠入水。其實不只是《處男魔法》，日本去年早已爆發BL熱，無論泰劇《因為我們天生一對》（2gether）、《一年生》（Sotus: The Series）、《不期而愛》（Love by Chance: The Series）或是成田凌和大倉忠義合演的電影《愛在末路之境》都能備受注目，牽起話題。對於《處男魔法》的爆出，劇集的監製本間KANAMI表示：「在宣傳費不足的情況下，令作品人氣爆發的關鍵是口碑，全靠國內和國外觀眾不同的聲音。」本間又笑言看到《處》劇故事主人翁安達清的可愛和像少年一樣的純潔時，一想就想起赤楚衞二。

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