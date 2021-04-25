耗資半億公帑興建的「小白象」觀塘海濱音樂噴泉，上周四（22日）已正式啟用，「100毛」主持王嘉偉（東方昇）昨日帶備沐浴露及泡泡玩具槍到觀塘海濱，一嘗音樂噴泉設施，來個實地「沖涼」測試，與一眾小朋友同樂，他在「100毛」IG分享片段，並寫上：「最近觀塘海濱公園耗資半億嘅音樂噴泉終於都開幕喇！用咗咁多錢，沐浴巨星東方昇決定物盡其用，喺呢座佢都有份出錢起嘅噴水小白象沖涼洗刷佢嘅大白象！」

網民寸沈瞳伽講支那話

東方昇的實地測試片段獲不同迴響，有網民指片段爆笑，亦有覺得音樂噴泉物非所值的人，認為東方昇以嬉笑手法反映時弊，不過，康文署就不點名批評東方昇，呼籲市民注重公德。曾參加ViuTV《全民造星III》不入50強的沈瞳伽，在社交網留言狠批東方昇「歪風邪氣」：「喺小朋友面前咁樣做係咪腦穿咗個窿？做傳媒可唔可以有番少少三觀？歪風邪氣。」沈瞳伽的激動留言引起網民討論，有網民表示對他毫無印象，因他連晉身50強的資格也未有，譏諷他是奀星，更有網民爆粗反寸沈瞳伽「咩X嘢三觀，真係大陸X先會用呢類team。」、「講埋晒啲香港人唔明嘅支那話」，鬧人反被寸的沈瞳伽，今午在社交平台再帖文：「有兩個鍵盤戰士走去我IG鬧我，此屬典型護主行為，呢個世界的確任何人都可以養狗，有啲人養可愛狗，有啲人養癲狗。」並同時關掉IG留言功能，不供網民留言。

腦細林日曦撐東方昇有權裸體

而被康文署不點名批評的東方昇，則在IG寫道：「等陣先～不點名喎，唔好咁誇獎我，未必係我嘅。不過，我睇晒個post樓下同所有平台嘅comments，好開心見到網民都好高汁，好明白事理，我對香港未來充滿希望。最後一句『公德自在人心yeah。』」對於被沈瞳伽指歪風邪氣，東方昇回應《蘋果》表示「冇回應。」而身為「100毛」腦細的林日曦回覆《蘋果》，撐東方昇有權裸體：「東方昇條友成日都搵機會除衫露體，係有啲肉酸嘅，公司啲同事都好不滿佢。但佢咁大個人，老實講，佢係有權裸體，我控制唔到佢。如果康文署有方法，我都好希望佢哋可以幫我勸吓東方昇唔好成日郁啲就除衫。」

梁栢堅讚「呢個係行為藝術」

而填詞人梁栢堅亦在社交網撐東方昇，「呢個行為藝術嚟」，揶揄曾有大媽在溪澗洗衫，「水泉澳鄒山上面邊個國家人喺度洗衫 #講公德真係傷人民感情」，大讚曾深入北韓的東方昇：「呢條友北韓都照玩使怕你」，梁栢堅回覆《蘋果》暗嘲：「康文署呼籲市民唔好喺泳池大小二便一樣，公德之前，原來有個私德，自私先得。」

其實沈瞳伽去年參加《全民造星III》前哨戰時，曾於台上懇求評判多給他一盞藍燈，讓他跌入復活區，但最終獲評判一致拒絕。他事後心有不甘鬧爆：「究竟呢個比賽，評判評分嘅準則係咪足夠專業？條界線喺邊度？係咪對每一個人都一視同仁？其實而家我哋唔係玩緊比賽，係俾人玩揀老婆、揀老公，完全睇唔出呢個係一個比賽。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）