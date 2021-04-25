近日日本爆發第三波疫情，當地政府對嚴重的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府四都府縣再次發出「緊急事態宣言」，為期17日。連鎖戲院「TOHO CINEMAX」於昨晚宣佈四都府縣的所有戲院亦會暫停營業以配合疫情措施，令前日上畫的日本男神佐藤健主演電影《浪客劍心 最終章 The Final》的票房大受打擊。

有日媒報道，日本政府今次發佈的「緊急事態宣言」由今日起至下月11日為止，除了「TOHO CINEMAX」外，其他院線包括MOVIX、109CINEMAS和T Joy等亦會同步停業。《浪客劍心 最終章》最初原定於去年7月3日和8月7日分開兩集在日本上畫，但卻受到疫情影響而押後至今年，不料一上畫又再次受到疫情牽連，還錯失黃金周的票房商機。除了《浪》片外，於本月16日上映的動畫《名偵探柯南：緋色的彈丸》短短三天已勁收22億日圓（約1.57億港元），預計埋單可累積100億日圓（約7.14億港元），最終亦成為疫情受害者之一，網民亦紛紛留言表示可惜。

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