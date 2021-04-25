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知名設計師、Lanvin前主帥Alber Elbaz，今日驚爆離世消息！據外媒《 ＷＷＤ》引述他品牌所屬的企業證實，Alber Elbaz在周六於巴黎一間醫院去世，終年59歲。

他的死訊由他自家品牌AZ Factory的合資拍擋Richemont證實，但未有發佈死因。其後有網媒傳出他死於新冠肺炎，離世前已重度昏迷。其生前好友，資深時裝評論員Suzy Menkes在社交平台，證實他死於疫症，「經過三星期和新冠對抗之後，他離開了這個世界。」這也是繼KENZO創辦人高田賢三及意大利鞋王Sergio Rossi後，時尚圈又一因染疫離世的傳奇設計師。

她的死訊Richemont在網站發文悼念，主席Johann Rupert盛讚Alber Elbaz是熱情又有才華的人，「Alber作為業內最聰明、最受人喜愛的人物之一，享富盛名。他的才智、敏銳、大方及無邊界的創造力讓我着迷。」設計師好友紛紛表示難過不捨。

Alber Elbaz出生 Morocco ，由於個性親切、貪玩樂觀，加上可愛外形，有「企鵝先生」外號，設計生涯最輝煌一頁，是2001年至2015年入主法國百年老牌Lanvin，其法式俏皮風尚與華麗有型格調並存的設計，成功將品牌起死回生。

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