影壇盛事奧斯卡近年的焦點，都放到黑人、少數族群、女權、LGBTQ等議題之上，其中亞洲風的興起，亦成為業界人士的關注點。要數亞洲人揚威奧斯卡，當然就要由《臥虎藏龍》講起，當年電影橫掃奧斯卡9項提名，最終電影更得到4個大獎，包括最佳外語片。其後，李安亦成為荷李活寵兒，於2006年與2013年均獲得最佳導演獎。

但講到亞洲風真正盛行，就是由2018年《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）而起，同年的《人肉搜尋》（Searching）同樣叫好又叫座，雖然兩部作品都未能入圍奧斯卡，但就令業界關注起亞洲人主導的作品。直至到上年Awkwafina封金球影后，亞洲風正式吹到入頒獎禮。韓片《上流寄生族》獲得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳國際電影4個大獎，令亞洲作品成為奧斯卡不容忽視的新勢力。

來到今年，美籍華裔導演趙婷，就憑《浪跡天地》（Nomadland）橫掃6個提名，包括最佳電影與最佳導演兩個大獎。另外，韓國電影《農情家園》（Minari）同樣得到6個提名，電影講述美籍韓裔導演鄭李爍父母的真實移民故事，加上兩位韓國女星韓藝璃、尹汝貞參演，兩股亞洲勢力成為今屆奧斯卡重要話題，至於能否繼承起這股亞洲熱，就要看當日作品能否凱旋而歸了。

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