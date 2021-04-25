影壇盛事奧斯卡被視為荷李活最重要的業界指標，當然亦承襲了美國近年大為流行的平權之風。黑人、少數族群、女權、LGBTQ等議題在影圈的影響力日益見重，而今屆奧斯卡之提名名單，就被視為歷年來最多元化的一年，並因此而獲美國人大讚。

2015年，奧斯卡曾被指「 #OscarsSoWhite」，更有人發起運動，抗議頒獎禮由白人主導，少數族裔的提名太少。6年之後，奧斯卡終於有天翻地覆的改變。首先憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）提名影后的維奧拉戴維絲就創下紀錄，成為史上獲最多提名的黑人女演員。

另外，最佳男主角與最佳男配角同樣有黑人獲提名，分別為《藍調天后》查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）與《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya。雖然維奧拉戴維絲與Daniel Kaluuya的呼聲不高，但「黑豹」查特域克就被視為大熱。

另外，奧斯卡的最佳導演、最佳電影獎亦一直被指缺乏女性聲音，但今年就破天荒，有兩名女導演獲最佳導演、最佳電影提名。當中《浪跡天地》（Nomadland）的趙婷更被視為頂頭大熱。如她獲獎，就會成為首名獲奧斯卡的亞裔女導演。至於艾美露芬諾（Emerald Fennell）亦靠《超犀女王》（Promising Young Woman）成為獲最佳導演提名之女導。

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