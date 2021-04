Lanvin前主帥Alber Elbaz今日證實上周六於巴黎去世,終年59歲。Alber Elbaz去年才帶住自己名字的品牌AZ Factory重新回歸時尚圈,消息一出,令到粉絲及各方好友大為痛心,品牌IG貼出黑白照,以「飛走了」形容他的離世,「you made us dream, you made us think, and now you fly. Love, trust and respect, always.」作悼念。

出生於Morocco的Alber Elbaz 八十年代中期搬到紐約,九十年代改到巴黎發展,曾在YSL、Gucci短暫打工,2001年受邀入主法國百年老牌Lanvin,將這個衰落到賣給台灣聯合報老闆娘王效蘭手上的老牌子,一下子救返。當時其創作出如魔法般吊在胸前的珠寶裙、如同沒落年輕貴族的華麗有型、以及法式俏皮風尚,還有富有趣味的自家插畫,一一成為標誌設計,令Lanvin浴火重生,成為風頭一時無兩的爆紅名牌,和H&M的聯乘亦賣個滿堂紅,2012年品牌在北京開騷,明星紅人范冰冰等湧至見他一面,王效蘭大讚Alber 是將Lanvin這個睡公主喚醒的人。他主理的十幾年間,Lanvin亦和巨星們建立起好關係,梅麗史翠普、Natalie Portman、Elle Fanning等都穿Lanvin出席奧斯卡等影展。

可惜,世間難有永恒的一對,2015年Albez Elbaz突然被離職,惹來連串風波,一直並肩作戰多年的330名品牌員工一度罷工及求見老闆王效蘭,要求她解釋炒Elbaz的因由,最終當然不果。才華橫溢的Albez Elbaz離開Lanvin後,一度有傳入主Oscar de la Renta但又不成事,之後只短暫和Lesportsac、Converse、Tod’s合作出聯乘.

浮浮沉沉失業五年後,終於在去年獲得Richemont投資,正式以自己名字的品牌AZ Factory回歸,離開Lanvin五年後,Alber Elbaz去年才帶住自已名字的品牌AZ Factory重新回歸,時尚圈,成衣系列、官網及首個高訂,月前才正式推出,不足一年時間,Alber Elbaz就離開人世,真的令人惋惜!

