Lanvin前主帥Alber Elbaz今日證實上周六於巴黎去世，終年59歲。Alber Elbaz去年才帶住自己名字的品牌AZ Factory重新回歸時尚圈，消息一出，令到粉絲及各方好友大為痛心，品牌IG貼出黑白照，以「飛走了」形容他的離世，「you made us dream, you made us think, and now you fly. Love, trust and respect, always.」作悼念。

出生於Morocco的Alber Elbaz 八十年代中期搬到紐約，九十年代改到巴黎發展，曾在YSL、Gucci短暫打工，2001年受邀入主法國百年老牌Lanvin，將這個衰落到賣給台灣聯合報老闆娘王效蘭手上的老牌子，一下子救返。當時其創作出如魔法般吊在胸前的珠寶裙、如同沒落年輕貴族的華麗有型、以及法式俏皮風尚，還有富有趣味的自家插畫，一一成為標誌設計，令Lanvin浴火重生，成為風頭一時無兩的爆紅名牌，和H&M的聯乘亦賣個滿堂紅，2012年品牌在北京開騷，明星紅人范冰冰等湧至見他一面，王效蘭大讚Alber 是將Lanvin這個睡公主喚醒的人。他主理的十幾年間，Lanvin亦和巨星們建立起好關係，梅麗史翠普、Natalie Portman、Elle Fanning等都穿Lanvin出席奧斯卡等影展。

可惜，世間難有永恒的一對，2015年Albez Elbaz突然被離職，惹來連串風波，一直並肩作戰多年的330名品牌員工一度罷工及求見老闆王效蘭，要求她解釋炒Elbaz的因由，最終當然不果。才華橫溢的Albez Elbaz離開Lanvin後，一度有傳入主Oscar de la Renta但又不成事，之後只短暫和Lesportsac、Converse、Tod’s合作出聯乘．

浮浮沉沉失業五年後，終於在去年獲得Richemont投資，正式以自己名字的品牌AZ Factory回歸，離開Lanvin五年後，Alber Elbaz去年才帶住自已名字的品牌AZ Factory重新回歸，時尚圈，成衣系列、官網及首個高訂，月前才正式推出，不足一年時間，Alber Elbaz就離開人世，真的令人惋惜！

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