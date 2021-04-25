深受名人熱捧以千層蛋糕聞名的美國蛋糕店Lady M，經常要排長龍先食得到，但如果你是明星、名人，可能獲得豁免，又或者你是「汪阿姐」有身份有地位，可能作個別論。《蘋果》讀者洪先生透過「爆相爆片」，踢爆「阿姐」汪明荃昨日到位於海港城的Lady M餐廳，遭質疑免排隊便直接獲招待，引起排隊等候的食客不滿，經理無奈表示：「佢係老闆啲friend。」

洪先生透露，昨日下午約5點，當時大約有近20人在排隊等位，「我自己都排咗9個字（45分鐘），阿姐同個女人一齊到，本身我排喺後面，間中會望望舖入面，見到有兩個人離開，跟住放兩個人入去，初時以為佢哋（阿姐與朋友）排到頭位，點知聽到個男士搵經理嘈，哦咗4、5分鐘，大致係話排咗咁耐，點解佢（阿姐）可以就咁入去？最清楚聽到嗰句係經理答：『佢係老闆啲friend』，我自己本身都有幫襯過，知道冇得訂位，每次去都要排隊。」

問到讀者當時其他食客有否鼓譟？洪先生表示聽到有把男人聲說：「嘩！阿姐呀！」至於阿姐當時的反應？洪先生形容阿姐是神態自若，而食肆內的食客則沒有太大反應。阿姐和同行的女性友人大約用餐1小時後離開，而讀者洪先生在阿姐離座前亦成功入座。《蘋果》致電到海港城的Lady M嘗試訂位，接線生回覆指不設訂位服務，只可以Walk In。

今晚阿姐在將軍澳為節目做直播時，提到因為食Lady M不用排隊惹來食客不滿，阿姐解釋昨日跟朋友在海港城購物後記得Lady M也在該處，加上朋友想食餅，故打電話給Lady M老闆：「老闆係我好朋友，我哋都喺出面（Lady M）等咗陣，嗰度有兩條龍，一條排隊入去食嘢、一條攞餅，咁我就排咗喺另外條隊度，等佢有位叫我入去，我覺得冇咩。」

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